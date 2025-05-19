Successos
Incendi en un pis del carrer Barreres de Reus: tres persones ateses pel SEM
Fins a set dotacions de bombers han intervingut per extingir les flames que han trencat per la façana
Aquest matí, un incendi ha afectat un pis del tercer pis d’un bloc de planta baixa més quatre plantes al carrer Barreres de Reus. El foc, del qual s’ha rebut l’avís a les 06.48 h, estava totalment desenvolupat a l’arribada dels Bombers i ja havia trencat per façana.
Fins a set dotacions de Bombers han treballat en les tasques d’extinció i ventilació de l’edifici. L’incendi ha cremat completament una habitació i el menjador del pis afectat.
Tres persones han estat ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum i angoixa, tot i que cap d’elles ha requerit trasllat hospitalari. Dues persones més han quedat confinades al segon pis de l’edifici durant les tasques d’extinció, mentre que altres veïns s’han autoevacuat per precaució.
El servei ja està finalitzat i l’incendi, extingit.