Societat
Reus acull una de les jornades descentralitzades de la Setmana del Govern Obert
La sessió tindrà lloc el 20 de maig al Casal de les Dones i se centrarà en les noves perspectives de la participació ciutadana als municipis
La Generalitat de Catalunya, com a membre de l’organització internacional Open Government Partnership (OGP), impulsa la Setmana del Govern Obert entre el 19 i el 23 de maig per impulsar la transparència, la participació i la col·laboració entre administracions públiques i ciutadania.
L’edició del 2025 presenta la novetat de descentralitzar-se, d’anar més enllà de Barcelona, i, en conseqüència, una de les jornades tindrà Reus com a seu: serà demà, 20 de maig, al Casal de les Dones, de 9.30 a 14 hores, sota el títol Noves perspectives de la participació als municipis.
La directora general de Govern Obert de l’executiu català, Lara Torres, destaca que, enguany, suposarà un «punt d’inflexió» perquè «ha fet 10 anys de la llei de transparència i és bon moment per aturar-nos i fer avaluació del que ha significat».
També subratlla la voluntat d’arribar a «tot el territori català» i, per aquest motiu, s’ha garantit que, com a mínim, hi hagi una activitat per província. En el cas de Tarragona, serà Reus que acollirà un monogràfic centrat en la participació.
Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Figueres, Cervera i Badalona formaran part, també, de la programació. «Som el Govern de tothom i hem de trencar una mica la centralitat; hem intentat que fossin ciutats ben comunicades, però que no fossin les capitals de província», assenyala.
Torres considera que la transparència, la participació i el govern obert són conceptes «importantíssims» perquè generen «confiança amb les institucions». «Avui dia, les enquestes ens diuen que la ciutadania està cada vegada més allunyada; ser transparent i que la població sàpiga què es fa és molt important, però que, a més, pugui opinar de polítiques estratègiques més enllà d’anar a votar crec que també fa que les polítiques tinguin més sentit i contingut», expressa.
«Volem que la ciutadania vegi la importància d’aquesta mena de política; que quan les institucions ens demanen participar, ho podem fer perquè això beneficia tot el col·lectiu, tot el municipi, tothom», tanca la directora general de Govern Obert.
En el cas de Reus, la participació s’ha consolidat «com una manera de fer pròpia, concebuda no només com un tràmit, sinó com un procés de debat i escolta activa», afirmava dies enrere la regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores.
A banda dels Pressupostos Participatius, s’ha requerit l’opinió de la societat a l’hora de dissenyar documents com el Pla d’Acció Municipal (PAM), el reglament d’artistes al carrer o les ordenances reguladores del servei de bicicleta compartida —la Ganxeta—, la Zona de Baixes Emissions o la recollida de residus i neteja viària, així com per dissenyar equipaments com el Centre Cívic Gregal.
En aquests moments, està actiu l’Observatori Ciutadà de Biodiversitat i les trobades per promoure la participació activa dels joves.