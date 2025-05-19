Solidaritat
Crònica: Motoristes de vint-i-un botons per la salut masculina
Més d’un centenar de persones participen des de Reus a la sortida solidària Distinguished Gentleman’s Ride
El brogit a l’uníson de les motocicletes feu que els caps tombessin cap a una anàloga direcció. Més d’un centenar d’elles s’aplegaven a la plaça de l’Univers i engegaren el motor, puntuals a les 10.30 hores, per encetar el seu recorregut.
Sobre elles, els motoristes: homes, majoritàriament, que havien canviat, però, la seva indumentària habitual. Uns amb armilla, altres amb americana, difícil fou escollir entre el corbatí i la corbata. S’havien engalanat per a una ocasió especial. Eren gentilhomes distingits. No estaven exempts els bigotis recargolats que apuntaven el cel.
Reus va ser un dels punts de sortida de la Distinguished Gentleman’s Ride, un esdeveniment de caràcter mundial que busca donar visibilitat a dos dels problemes més complexos de la salut masculina i recaptar fons, destinats a la Fundació Movember, per a la causa: el càncer de pròstata i la salut mental.
135 pilots s’havien inscrit per llançar-se a la carretera a la capital del Baix Camp, on s’havien registrat gairebé 2.500 euros en donacions. L’expectativa havia atret, fins i tot, un grup d’estrangers de parla anglesa, que no dubtaren a posar-se casc i guants i a pitjar el gas a fons per unir-se a la iniciativa solidària.
Harley Davidson i Triumph eren les dues marques més representades. El terrabastall dels seus tubs d’escapament feien les delícies de la desena d’amants del motor i curiosos que s’havien apropat per presenciar l’espectacularitat del motor, amb les portes de La Fira Centre Comercial com a amagatall per als més petits, sorpresos per l’impacte sonor. Un dron gaudia d’unes privilegiades vistes des de l’aire. Tampoc faltaren a la cita les Kawasaki, BMW, Suzuki, Yamaha i Honda.
No passà desapercebuda una llampant Ducati que representava els colors de la bandera italiana, una imatge que bé hauria pogut representar Lucio Corsi en la desfilada de banderes prèvia al Festival d’Eurovisió.
I si Corsi cantava que volia ser «dur», però que en realitat no és «ningú», els motoristes, en aquesta ocasió, es desfeien de qualsevol màscara i prejudici: només volien sensibilitzar sobre problemes que a vegades passen desapercebuts, però que mereixen aturar-se un moment i parlar-ne.
Perquè si bé anònims —encara que alguna cara coneguda hi hagué entre els participants—, no eren «ningú», sinó 135 persones solidàries que, una a una, i totes elles, marcaven la diferència. «Ara anem a fer un tomb, no freneu a l’últim moment i vigileu a les corbes, anem a gaudir del dia», s’alertava just abans de començar.
El trajecte els va portar direcció a Tarragona i tenia Salou com a meta, on els esperava un photocall i un llaminer sorteig. Era una ruta «tranquil·la, per passar-s’ho bé, per gaudir-la, per lluir l’eixerits que venim tots». I un rere l’altre, a les 10.36 havien abandonat tots la gran superfície per donar visibilitat a les seves reivindicacions a primera línia de mar.
La Distinguished Gentleman’s Ride va celebrar-se ahir arreu del globus terraqüi, des d’Aruba fins al Nepal. A Espanya, 28 ciutats van formar part de la iniciativa, incloses Barcelona, Girona i Lleida.
Des del seu naixement el 2012, el projecte ha recaptat més de 50 milions de dòlars per promoure la salut masculina i les seves sortides han comptat amb 500.000 motoristes de 121 països.