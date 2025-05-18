Laboral
Copy Valls crea 16 llocs de treball a Reus amb una nova línia de producció d'envasos sostenibles
La companyia catalana augmentarà un 20% la seva capacitat amb el desenvolupament d’un nou material que substitueix el compost de plàstic i cartró
L’empresa catalana Copy Valls (Reus, Baix Camp) ha creat 16 llocs de treball amb el desenvolupament d’una nova línia de producció d’envasos 100% sostenibles. La companyia s’especialitza en la fabricació d’envasos per al sector alimentari i ha impulsat un procés d’R+D per a investigar nous materials que els permetessin substituir l’ús del plàstic en alguns dels seus productes. En concret, l’empresa ha invertit 1,3 milions d’euros en aquest projecte.
Per aquest projecte, Copy Valls ha comptat amb el suport d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-, per mitjà de dos ajuts de 110.625 euros de la línia de subvencions per a noves oportunitats de negoci (NON), una línia destinada a empreses que estan treballant un nou pla de negoci o en la implementació de les accions definides en el pla previ.
Copy Valls compta amb dues plantes productives a Reus i acaba d’adquirir uns terrenys adjacents per ampliar una d’aquestes naus, que començaran a construir durant el segon trimestre d’aquest 2025. D’aquesta manera duplicaran la superfície de les seves instal·lacions fins als 12.000 m2 i també calculen incrementar la producció de 250 milions d’unitats anuals fins a superar els 300 milions.
La directora general de Copy Valls, Isabel Gracia, explica que la companyia «té la innovació i la sostenibilitat a l’ADN», una activitat que van accelerar «a partir de la nova normativa que afecta els envasos d’un sol ús a Europa», el seu principal mercat.
«Hem investigat nous materials per poder substituir el laminat de paper i film de polietilè que fem servir en les terrines per a gelats i gots que produïm perquè, en treballar amb dos materials, el reciclatge és més complicat», explica Gracia. En el cas dels cornets de gelat, ja treballaven amb un producte 100% de paper.
Aquesta nova línia consisteix en un nou material de cartró que incorpora un vernís que duu l’aigua com a base i que es dissol durant el procés de reciclatge. Es tracta, doncs, d’un producte totalment biodegradable, que substitueix el compost de cartró i plàstic que feien servir fins ara. L’empresa ja ha desenvolupat i testejat completament el nou producte, que es troba en fase de comercialització.
Amb aquesta nova línia de negoci, l’empresa busca «entrar en nous mercats i aplicacions diferents», detalla la seva directora general. Copy Valls preveu que el seu negoci creixi un 15% durant el primer any de desplegament d’aquest nou producte i poder-lo incorporar a tota la seva gamma.
D’origen familiar i amb més de 30 anys d’experiència, Copy Valls es dedicava inicialment a l’elaboració de cornets de paper exclusivament. El 2018 van obrir la seva segona nau per ampliar la gamma de productes que fabriquen. Actualment compten amb més de 125 treballadors i tenen un 70% de proveïdors de proximitat.
Facturen al voltant de 9 milions d’euros anuals, dels quals al voltant del 40% són resultat de l’exportació (a mercats europeus, principalment, però també al Canadà, l’Orient Mitjà i Austràlia, entre d’altres). Tenen l’objectiu de sumar 20 milions d’euros de volum de negoci en els propers 5 anys.
Copy Valls ha participat recentment en el programa d’entrenament en valor compartit, liderat per ACCIÓ en col·laboració amb els clústers. Aquests programes tenen l’objectiu de treballar el valor compartit des d’una perspectiva estratègica i holística, aconseguint un impacte social i empresarial de forma simultània.