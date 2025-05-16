Gastronomia
La primera setmana de la Ganxet Pintxo deixa bones sensacions als organitzadors
L’edició d’enguany finalitzarà el diumenge 25 de maig
La Ganxet Pintxo és un dels esdeveniments icònics de la ciutat. Tothom té en memòria algun pintxo d’un any que li va encantar i, amb l’esperança de tornar a trobar un que torni a sorprendre’l, any rere any s’animen a provar algun dels pintxos de la llarga llista. Fa només una setmana que la ruta de tapes per excel·lència de la capital del Baix Camp ha començat i, tot i que encara sigui aviat, des de la Cambra de Comerç comencen a veure brots verds. «Fins ara els restauradors ens han comunicat que la ruta està anant molt bé, no només el cap de setmana, sinó també entre setmana», apunta el coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista. Alhora, encara queda bastant de temps fins que l’edició d’enguany arribi al seu final el diumenge 25 de maig, per tant, des de la Cambra de Comerç de Reus animen a tota la ciutadania «a participar d’aquesta ruta gastronòmica i a tastar les creacions culinàries d’aquesta edició i a participar en les votacions de la millor tapa».
Probablement, un dels grans al·licients any rere any és decidir quina ha estat la millor tapa, una tasca que recau en els clients que comencen a donar les seves opinions després d’una setmana de Ganxet Pintxo. «Està bona, la combinació m’agrada i la salsa és suau, així que abans de sopar ve de gust», opina l’Albert sobre el pintxo de La Presó, una hamburguesa de carxofa amb salsa kebab i pernil cruixent. El seu acompanyant, el Pol, hi coincideix. Una altra de les propostes és la que ofereix l’ADN Sistaré, ubicat a la plaça Llibertat, que consisteix en una espardenya feta amb pa de pagès amb anxoves de l’Escala, verdures de mercat i oli d’oliva verge extra. Una parella, la Sara i l’Enric, asseguren que està molt bona. «És una tapa com a molt tradicional, molt catalana i es nota que els ingredients són bons. Podria repetir», assegura la Sara. No obstant això, hi ha alguns clients que són més exigents. És el cas de la Laura, que tasta el pintxo del Bar El Castell, el sandvitx de ganxet, un pa de brioix farcit de carn de vedella amb salsa de mel i mostassa i avellanes de Reus. «La tapa estava bé, però el que passa és que he mirat la llista de les tapes que hi ha i tinc la sensació que fa un temps que no s’innova molt, que alguns llocs cada any fan el mateix pintxo», apunta la Laura. D’aquesta manera, deixa un repte pels participants de l’any vinent; reinventar-se amb les tapes.
Sigui com sigui, la Ganxet Pintxo 2025 no ha fet res més que arribar a l’equador i encara queden moltes tapes que servir. Una proposta que vol animar el sector durant aquesta temporada baixa abans que arribi Sant Pere i l’estiu, a més de reivindicar el producte de proximitat i les habilitats de la restauració reusenca.