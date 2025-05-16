Gastronomia
Miró Vermouth crea el Miró Zero, una proposta sense alcohol i fresca
El nou aperitiu va dirigit als que volen mantenir un estil de vida saludable i fer el vermut
Miró Vermouth va presentar un nou aperitiu que s’afegeix a la seva oferta de vermuts; el Miró Zero. Amb aquesta nova línia creada per una de les marques referents de vermut de Reus es vol oferir la possibilitat de gaudir de l’experiència de fer el vermut sense haver de consumir alcohol. «Per nosaltres representa un pas endavant en el nostre compromís d’intentar millorar sempre. A més, actualment la salut és un aspecte que cada cop es cuida més i ho fem gràcies a la qualitat dels nostres productes», va reivindicar la directora comercial general de Miró Vermouth, Montserrat Caelles, durant l’acte de presentació del producte ahir a la Casa Navàs, emblema modernista de la ciutat. El preu de l’ampolla d’un litre de Miró Zero serà de 9,79 euros i ja està disponible a la pàgina web de Miró Vermouth.
Caelles va destacar que aquesta nova gamma sense alcohol «neix pensada per aquells consumidors que volen gaudir de l’experiència elegant de prendre un vermut, però que per diferents circumstàncies de la vida ha de ser sense alcohol, ja sigui per mantenir un estil de vida més saludable, perquè hem de conduir o el motiu que sigui». «Estem sempre en contacte amb els nostres consumidors, preguntant per saber quina és la tendència actual i, ara mateix, hi ha una tendència que demana cada cop més això», va afegir.
Públic jove
Per un altre costat, la directora comercial general de Miró Vermouth va admetre que és una tendència i una demanda impulsada en bona part per un públic jove: «vam estar a la fira Vermut & Soul de Barcelona i vam detectar que cada vegada més aquests productes més suaus i frescos sedueixen molt als joves». Així i tot, va fer èmfasi que continua sent un producte per a totes les edats que, pel motiu que sigui, necessiten o prefereixen no consumir alcohol. A més, Montserrat Caelles va remarcar que, tot i ser sense alcohol, el Miró Zero és una beguda «amb caràcter, tal com ho són la resta dels nostres productes». A la vegada, també va apuntar que és un producte molt adient per fer-ho servir en la cocteleria, sigui per fer combinats o maridatges amb altres productes.
Tastem el Miró Zero
En el primer tast, el sabor és suau, amb una amargor controlada i amable que deixa un regust dolç. Això fa que, a mesura que fas un glop darrere l’altre, esdevingui una experiència cada vegada més apetitosa i afruitada, però sense ser en cap moment apegalosa.