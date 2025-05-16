Política
Aleida López substituirà Arnau Martí com a regidora de la CUP de Reus
Martí critica les «condicions precàries» d'estar a l'oposició
Arnau Martí deixarà l’acta com a regidor de la CUP en el ple d’avui. La persona que el substituirà serà Aleida López, tal com va avançar Reus Digital i va confirmar la formació independentista ahir. «És una persona preparada, implicada en els moviments socials de la ciutat; no se m’hauria acudit una persona millor per començar a preparar el nou múscul del grup municipal que tindrà ara i de cara al 2027», va reconèixer Martí.
El regidor sortint va explicar que la seva renúncia és una «decisió meditada» i presa «amb el beneplàcit de l’assemblea». Va lamentar que el sou a l’oposició «no permet desenvolupar el càrrec d’una manera com hauria de ser». Amb feina i estudiant, és «molt difícil» dedicar al vessant polític les hores que haurien de «ser necessàries», una situació que «ja va bé als grups de govern», atès que les «condicions precàries dels regidors de l’oposició» provoquen que «no hi hagi una oposició ferma».
Aleida López és graduada en llengües i literatura modernes i redactora. D’altra banda, la CUP presentarà al ple una moció per demanar la modificació de la nova zonificació escolar i per exigir el «compromís» de l’Ajuntament per a la reobertura de l’Escola La Vitxeta i per al no tancament de cap línia més a la ciutat, tal com explicà la portaveu cupaire, Mònica Pàmies.