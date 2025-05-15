Solidaritat
Arriba una nova edició de la Galeta Amiga per a l’esclerosi múltiple
Els paquets es podran comprar a partir d'avui
La sala d’actes de la Cambra de Comerç de Reus va ser ahir l’escenari de la presentació de la cinquena edició de la Galeta Amiga, una iniciativa solidària impulsada pel Gremi de Forners de Reus i el Baix Camp i pel Gremi d’Artesans Pastissers de les comarques de Tarragona, amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Reus, per donar suport a la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).
La campanya comença avui i s’allargarà fins al 30 de maig i s’acabarà, com és tradició, el Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple. Durant aquests dies, una trentena de forns, pastisseries i confiteries de la demarcació i també altres establiments, a més de la Cambra de Comerç de Reus, oferiran el paquet de deu galetes amigues al preu simbòlic de 3,50 euros. Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a la FEM per continuar avançant en el suport a les persones afectades per aquesta malaltia.
La Galeta Amiga és un dolç artesà de mantega elaborat especialment per aquesta campanya. Cada obrador participant ha creat la seva pròpia recepta, fet que permet gaudir de sabors diferents.
Hi participen establiments del Baix Camp, el Tarragonès, el Priorat i la Conca de Barberà.