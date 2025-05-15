Sostenibilitat
L’Ajuntament de Reus crearà cinc refugis naturals per generar espais on proliferi la fauna local
Se situaran als parcs Camí dels Morts, Família, Albert Via, Lliscament i al carrer Vinebre
L’Ajuntament de Reus pretén crear cinc nous refugis naturals a la ciutat amb l’objectiu de generar nous hàbitats i ecosistemes naturals on pugui proliferar la fauna local com aus, insectes pol·linitzadors i altres organismes essencials. Actualment, el projecte, que preveu una inversió total de 31.548,32 euros, està en procés d’exposició pública i preveu un termini de vuit setmanes d’execució. Aquests refugis es col·locaran als parcs Camí dels Morts, de la Família, Albert Via, del Lliscament i al carrer Vinebre, adequant-los a unes condicions on els animals puguin viure i reproduir-se. Per tal d’aconseguir-ho es preveu cohesionar els diferents nivells de vegetació presents com arbres, arbustos i plantes entapissades, per formar espais funcionals i resilients. La suma dels cinc refugis establirà fins a 1.387 metres de perímetre de tancament, sent el tancat més gran el del carrer Vinebre amb 399 metres.
Per crear aquests refugis primer es durà a terme una neteja inicial de l’entorn, retirant els elements que siguin aliens. A continuació, es farà una selecció acurada dels éssers presents, respectant la vegetació autòctona d’interès i deixant intactes les comunitats d’artròpodes sota pedres grans, i es protegirà l’espai amb un tancat per evitar que els herbívors malmetin les plantes en creixement. Finalment, s’instal·laran diferents elements que afavoriran la biodiversitat.
Entre aquestes estructures hi haurà 18 murs d’escullera, que incorporen buits variats de mida i posició, cosa que permet la colonització de plantes i animals. A més, ajuden a atenuar les temperatures extremes, conservar la humitat a l’interior i projectar ombra sobre el sòl. També està previst col·locar 29 construccions rocoses, formades per l’amuntegament de roques que generen microclimes més humits i amb temperatures més suaus que les de l’exterior. I, per acabar, també està previst col·locar 69 troncs amb forats, procedents de la fusta morta de podes i arbres caiguts, que constitueix un reservori de biodiversitat i contribueixen a la preservació d’invertebrats, amfibis, rèptils i petits mamífers com musaranyes, eriçons i rosegadors. A més, també s’instal·laran fins a 9 cartells informatius en total al voltant d’aquests nous espais.
RENATUReus
El projecte s’emmarca dins del RENATUReus, que pretén donar resposta a la necessitat d’abordar els reptes ambientals i urbans de la ciutat de Reus i renaturalitzar la ciutat. Aquest compta amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i és finançat pels fons europeus Next Generation, amb un pressupost total de 4,2 milions d’euros. A més, la ciutat de Reus també està alineada amb el Pla Estratègic de Zones Verdes i el Pla d’Infraestructura Blava i Verda, el qual ha identificat oportunitats clau per integrar solucions basades en la natura en l’objectiu de renaturalitzar els carrers, places, interseccions viàries i altres espais urbans, per tal de promoure la biodiversitat.