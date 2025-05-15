Turisme
L'Aeroport de Reus frega els 117.000 passatgers a l'abril
En el primer quadrimestre de l'any, l'Aeroport ha aconseguit els 122.000 passatgers
L'Aeroport de Reus ha registrat durant aquest mes d'abril 116.777 passatgers, un 14,5% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. En l'acumulat dels quatre primers mesos de l'any, l'aeroport ha aconseguit un total de 122.681 passatgers, un 11,3% més que en el mateix període de l'any passat.
Pel que als moviments, l'Aeroport va operar el primer quadrimestre de l'any 5.794 vols, un -10,5% respecte als mateixos mesos de l'any anterior, dels quals 2.169 vols s'han registrat durant el mes d'abril.
Respecte a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat a l'abril als 4.903.849 passatgers i les 30.839 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 205.331 viatgers i 2.557 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 5.232 enlairaments i aterratges i un total de 387 passatgers.
Aeroports Grup Aena
Els aeroports del Grup Aena (compost pels 46 aeroports i dos heliports a Espanya, l'Aeroport de Londres-Luton i 17 aeroports al Brasil) han tancat el mes d'abril de 2025 amb 32.342.698 passatgers, un 6,2% més que en el mateix mes de 2024; van gestionar 274.866 moviments d'aeronaus, un 0,9% més que en 2024; i van transportar 119.766 tones de mercaderia, un 6,8% més que l'any passat. Cal recordar que a l'abril de 2025 va tenir lloc la Setmana Santa, a diferència de l'any anterior que va ser al març.