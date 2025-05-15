M´úsica
Fito Luri presentarà el seu llibre-disc 'Seda i ferro' per Sant Pere a Reus
El concert serà el dia 22 de juny a La Palma
El cantautor reusenc Fito Luri ha presentat aquest dijous el seu darrer treball, Seda i ferro, una obra que trenca fronteres entre disciplines i combina música, poesia i il·lustració. Es tracta d’un llibre-disc, editat per Kasba Music, on les paraules prenen vida a través de la música i les emocions es converteixen en imatges. El llibre -disc es presentarà en format concert el dia 22 de juny a La Palma, en el marc dels actes de la Festa Major de Sant Pere 2025.
Amb Seda i ferro, Luri reafirma la seva capacitat per fusionar la tradició musical amb l’expressió poètica i visual, oferint al públic una experiència artística completa. En aquest treball, recupera sons tradicionals com la flauta irlandesa, el sac de gemecs, el violí o l’acordió, amb la col·laboració de músics com Kandi Álvarez, aportant una força vital que contrasta amb la profunditat emocional dels seus versos.
«Amb la música intento tocar allò que les paraules no poden acabar de dir. I amb els versos, allò que la música només insinua. A ‘Seda i ferro’ tot això s’hi abraça», afirma Fito Luri.
La proposta artística juga amb el contrast entre la duresa i la suavitat, entre la força de la paraula i la calidesa de la música. Els poemes de Fito Luri són plens de vivències humanes, ferides i esperança, construint un pont entre el món interior i la realitat que ens envolta.
Aquest projecte dona continuïtat a la línia iniciada amb treballs com Salvar l’ànima (2022), i consolida Fito Luri com un dels creadors més genuïns del panorama artístic actual.
Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha expressat el suport de ReusCultura a la creació local, «en aquest cas, a un cantautor de casa, que ens presenta una proposta musical ferma i ben travada, i que arriba acompanyada d'un llibre, una proposta artística completa que, a més, compta amb la col·laboració d'un bon grapat d'artistes com el mateix il·lustrador, el Joan Serramià, o els músics Joan Reig o La Cosina».