Cultura
Reus torna a ser la capital del circ amb la Fira Trapezi
Una cinquantena d’actes barrejaran espectacularitat i reflexió
S’ha fet esperar, però el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, ja és aquí. Les acrobàcies, els malabars, el Cabaret i mil i una inventives sorprendran reusencs i forans des d’avui i fins al diumenge. La inauguració oficial tindrà lloc aquesta tarda, a les 17 hores, al Centre d’Art Cal Massó. A més dels parlaments institucionals, Tripotes La Compagnie oferirà un espectacle «molt especial».
Els amants de la cultura tindran feina i és que, a les 18 hores, les propostes es dividiran entre l’àrea d’aparcament de Sant Francesc i la Sala Santa Llúcia, que s’estrena en la llista dels espais habilitats per a l’ocasió. Els teatres Fortuny i Bartrina, el Parc de la Festa, La Palma, la plaça d’Anton Borrell o la neuràlgica plaça del Mercadal seran, també, escenaris.
Més enllà de la disbauxa i la diversió, la programació, que presentarà una cinquantena d’espectacles, servirà per fomentar la reflexió entre la població. Es tractaran temàtiques com la migració, la qüestió de gènere, les xarxes socials, la salut mental o la conciliació familiar. A més, per a aquesta edició, la número 29, s’ha assolit una paritat gairebé perfecta, amb la participació de 49 dones i 45 homes entre els artistes.
La capitalitat circense de Reus es veurà completada amb les sessions de Trapezi per a les escoles, gràcies a la carpa de la plaça Anton Borrell, per apropar l’imaginari cultural als més petits.