Reus torna a ser la capital del circ amb la Fira Trapezi

Una cinquantena d’actes barrejaran espectacularitat i reflexió

Fotografia d’arxiu de l’última edició del Trapezi.Gerard Martí

Sergi Peralta Moreno

S’ha fet esperar, però el Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, ja és aquí. Les acrobàcies, els malabars, el Cabaret i mil i una inventives sorprendran reusencs i forans des d’avui i fins al diumenge. La inauguració oficial tindrà lloc aquesta tarda, a les 17 hores, al Centre d’Art Cal Massó. A més dels parlaments institucionals, Tripotes La Compagnie oferirà un espectacle «molt especial».

Els amants de la cultura tindran feina i és que, a les 18 hores, les propostes es dividiran entre l’àrea d’aparcament de Sant Francesc i la Sala Santa Llúcia, que s’estrena en la llista dels espais habilitats per a l’ocasió. Els teatres Fortuny i Bartrina, el Parc de la Festa, La Palma, la plaça d’Anton Borrell o la neuràlgica plaça del Mercadal seran, també, escenaris.

Més enllà de la disbauxa i la diversió, la programació, que presentarà una cinquantena d’espectacles, servirà per fomentar la reflexió entre la població. Es tractaran temàtiques com la migració, la qüestió de gènere, les xarxes socials, la salut mental o la conciliació familiar. A més, per a aquesta edició, la número 29, s’ha assolit una paritat gairebé perfecta, amb la participació de 49 dones i 45 homes entre els artistes. 

La capitalitat circense de Reus es veurà completada amb les sessions de Trapezi per a les escoles, gràcies a la carpa de la plaça Anton Borrell, per apropar l’imaginari cultural als més petits.

Programació Fira Trapezi dimecres 14 de maig 2025.Diari Més

