Successos
Detingut per apunyalar a la seva parella en un centre de salut mental a Reus
Els fets haurien passat la matinada de dilluns
Un usuari d'un centre de salut mental de Reus va ser detingut la matinada de dilluns per apunyalar a la seva parella, també resident al centre. L'home de 53 anys, que pateix un alt grau de discapacitat, va quedar detingut per un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un delicte d'inducció i cooperació al suïcidi.
Els fets haurien passar a les 01.17 hores en un centre situat a la T-315, carretera de Bellissens. Segons el relat de l'autor, la dona li hauria demanat que l'ajudés a morir i aquest hauria accedit clavant-li repetidament un objecte punxant per diverses parts del cos i va intentar degollar-la. L'home hauria utilitzat una arma blanca, que hauria introduït, possiblement, en un dels seus permisos a l'exterior.
Segons ha pogut saber Diari Més, la dona, que ja hauria intentat autolesionar-se en altres ocasions, està ingressada a l'Unitat de Cures Intensies (UCI) i no es tem per la seva vida.
El detingut va passar a disposició judicial el mateix dilluns al Jutjat número 3 de Reus. La magistrada de guàrdia va decretar llibertat amb càrrecs per a l'arrestat, on continua ingressat al centre de salut mental reusenc.
La causa continua oberta a l'espera que avanci la investigació, ja que la víctima encara es troba ingressada a l'hospital i l'alt grau de discapacitat del presumpte autor no han facilitat que aquesta prosperi.