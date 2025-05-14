Educació
Un 91% dels nens que passaran a I3 aconsegueix plaça en primera opció
Unes vint famílies de la Zona D lamenten quedar-se sense plaça pública als centres sol·licitats
Un 91% dels 884 nens que el següent curs passaran a I3 aconseguiran plaça en la primera opció que van sol·licitar les famílies i fins a un 95% ho farà tenint en compte, també, la segona preferència. Aquestes són les dades preliminars de la preinscripció al curs escolar 2025-26, amb el barem de puntuació, a falta que la Generalitat de Catalunya publiqui l’assignació provisional de places. Serà el primer any en què s’aplicarà la nova zonificació escolar, que divideix el mapa en quatre blocs per lluitar contra la segregació.
Amb tot, hi ha famílies que no estan conformes amb el nou sistema, en concret, que pertanyen a la Zona D. Denuncien que hi ha una «manca d’oferta pública de segon cicle d’educació infantil» a l’àrea i que «malgrat que l’educació pública és un dret fonamental, aquest no queda garantit, ja que no hi ha places públiques suficients per cobrir la demanda real d’aquesta zona».
En conseqüència, una vintena d’infants no haurien obtingut plaça pública en els centres sol·licitats d’aquesta part de la ciutat, que compta amb les escoles La Vitxeta, Pi del Burgar, Rubió i Ors (públiques), Sant Josep i Sant Pau (concertades) i una notòria presència de germans d’alumnes ja escolaritzats.
«Ens trobem davant una planificació educativa que no contempla la realitat demogràfica ni social del nostre entorn i que, com a conseqüència, força moltes famílies a acceptar opcions no desitjades ni adequades, fora del seu barri o en centres que no responen a les seves necessitats ni valors», lamenten, tot afegint que l’Oficina Municipal d’Escolarització no hauria ofert «cap alternativa viable» dins la zona pública i que la Direcció General de Centres Públics «encara no ha donat resposta formal a les demandes presentades». Les famílies afectades s’han organitzat a través de xarxes (families.afectades a Instagram) i per correu electrònic (familiesafectades@gmail.com).
Davant d’aquest context, l’Ajuntament de Reus respon que «hi ha places públiques garantides per a tothom a l’entorn d’on viuen» i és que, tot i quedar fora de la Zona D per la divisió efectuada, hi ha diversos centres educatius que s’hi queden a tocar. Les fonts municipals recorden que el procés de preinscripció per al curs escolar 2025-26 encara està obert i que no acaba fins al 16 de juny. Així mateix, apunten que s’establirà una comissió de seguiment entre la Generalitat i el consistori per analitzar el funcionament de la nova zonificació i valorar possibles modificacions futures.
L’any passat, Educació va confirmar el tancament d’una línia d’I3 a l’Escola La Vitxeta. Per al curs vinent, s’ha evitat la clausura de cap altra línia, s’han rebaixat les ràtios, s’ha mantingut l’oferta educativa i s’ha aprovat el primer grup singular, en aquest cas, a l’Escola Pompeu Fabra.