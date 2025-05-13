Societat
L’Escola Prat de la Riba de Reus eleva les seves demandes al Síndic
L’Ajuntament estudiarà tallar l’avinguda Lluís Companys durant les entrades i sortides escolars
El conflicte entre l’Ajuntament de Reus i la comunitat educativa de l’Escola Prat de la Riba continua obert tot i les reunions mantingudes entre ambdues parts. L’última trobada va tenir lloc el 30 d’abril, on finalment l’Ajuntament es va comprometre a estudiar una prova pilot de tallar l’avinguda Lluís Companys durant les entrades i sortides escolars, una solució que no ha satisfet ni de lluny a l’AFA de Prat de la Riba.
Per aquest motiu, des de la comunitat educativa han decidit elevar una queixa al Síndic de Greuges tant de l’Ajuntament de Reus com de la Generalitat de Catalunya per posar-los en coneixement dels fets i demanar que intercedeixin per resoldre la situació.
En la carta que l’AFA ha fet arribar al Síndic de Greuges es mostren decebuts i indignats per la «persistent manca d’actuació de l’Ajuntament de Reus» en donar resposta a les seves reclamacions en àmbits com la seguretat o la contaminació. Per aquest motiu, reclamen al Síndic que intervingui per «investigar de manera exhaustiva la persistent manca d’actuació de l’Ajuntament, mediar de manera activa i urgent entre la comunitat educativa i l’Ajuntament i emetre les recomanacions fermes i precises que consideri oportunes». Des de la comunitat educativa afirmen que se’ls ha esgotat la paciència i que continuaran duent a terme les protestes setmanals amb tall de carretera cada divendres a la cruïlla de Prat de la Riba amb Pròsper de Bofarull.
Les demandes
Des de la comunitat educativa reclamen des de fa temps diverses actuacions tant a curt com llarg termini per pacificar l’entorn escolar de Prat de la Riba i millorar les condicions de l’edifici. Les mesures a curt termini es resumeixen en la substitució de les finestres per unes més modernes, que redueixin el soroll i millorin l’eficiència energètica del centre, la col·locació de pilones a l’avinguda President Companys per generar un espai segur al lateral de l’escola, eliminar les places d’aparcament de l’avinguda per ampliar la vorera, col·locar reductors de velocitat davant de l’escola i col·locar una pilona retràctil per tallar el trànsit de l’avinguda durant les hores d’entrada i sortida.
Pel que fa a les demandes a llarg termini, des de l’Escola Prat de la Riba consideren que s’hauria de tancar el trànsit rodat a l’avinguda Prat de la Riba i la reducció d’aquest al passeig Sunyer, en el context del desplegament de la zona de baixes emissions de Reus, i dur a terme realitzar un estudi vinculant de l’entorn de totes les escoles públiques de la ciutat. Aquest estudi hauria de determinar la situació sobre la qualitat de l’aire per implementar mesures mediambientals.