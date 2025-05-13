Reus
L'Ajuntament de Reus licita les obres de remodelació del carrer del Doctor Ferran
La primera fase inclou els treballs entre l’avinguda dels Països Catalans, el carrer de Roger de Belfort i Lepant
L’Ajuntament de Reus ha publicat aquest dimarts al perfil del contractant la licitació del contracte d’obres per executar la primera fase del projecte de remodelació del carrer del Doctor Ferran. El projecte busca acabar amb el mal estat actual que presenta la via amb una solució que introdueix criteris d’accessibilitat, mobilitat sostenible i pacificació del trànsit, especialment a l’ entorn de l’escola General Prim; i alhora aposta per un carrer més amable i més verd.
Les obres s’executaran en dues fases. La primera fase inclou els treballs entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer de Roger de Belfort. Són les obres que es liciten ara. En un primer tram el carrer serà de plataforma única, entre l’avinguda de Països Catalans i el carrer Lepant on hi ha l’escola General Prim. Un segon tram, entre carrer Lepant i el carrer de Roger de Belfort, serà a 2 nivells, amb calçada i voreres diferenciades i passos de vianants adaptats. Els treballs de la fase 2 es faran entre el carrer de Roger de Belfort i el passeig de Sunyer.
El projecte aposta per donar al carrer una imatge més verda i més amable. En total es plantaran 44 arbres nous, 25 dels quals en la primera fase. A més, es plantaran diverses tipologies d’arbres per evitar que futures plagues afectin a la totalitat de l'arbrat del carrer.
Igualment, el projecte millora l'enllumenat públic. En la primera fase es passarà dels 7 punts de llum actuals a un total de 19, millorant l’enllumenat del carrer així com l’eficiència energètica. Els punts de llum es col·locaran més baixos que els actuals per minimitzar les molèsties al veïnat de les primeres plantes dels edificis de carrer.
El projecte fixa un pressupost de licitació de les obres de la Fase 1 de 405.023,94 euros.