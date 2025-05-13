Equipaments
La Diputació avança en el projecte per construir un nou auditori a Reus
L’ens supracomarcal aprova un modificatiu de crèdit que preveu 600.000 euros per a la compra del solar
La Diputació de Tarragona avança en el projecte per construir un nou auditori d’abast territorial a Reus amb capacitat per a centenars de persones. En el ple d’abril, va aprovar una modificació de crèdit amb què reserva una partida de 600.000 euros per a l’adquisició d’un solar per a l’equipament.
La presidenta de l’ens supracomarcal, Noemí Llauradó, apunta que «estem treballant per trobar una ubicació on construir un nou auditori a la ciutat que doni servei a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus (ECM Reus), però també a les altres dues escoles de música de la institució i al conjunt de la demarcació per a concerts i grans agrupacions musicals».
Llauradó assenyala que l’exploració dels terrenys respon a la detecció de la necessitat d’ampliar l’oferta d’indrets per allotjar esdeveniments de caràcter cultural i al fet que «l’espai de l’actual Auditori Higini Anglès de l’ECM Reus —al Palau Bofarull, al carrer de Llovera— probablement l’haurem de destinar a acollir aules o sales d’audicions, entre d’altres», apunta. «En aquest sentit, la intenció és que el futur auditori s’ubiqui en un altre espai al més proper possible a l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Reus», conclou la presidenta.
L’ens supramunicipal va compartir l’anunci del gran projecte que tenia entre mans a principis del present any. En aquell moment, Llauradó va expressar que «creiem que ara tenim l’oportunitat per apostar per un auditori territorial, amb capacitat per acollir espectacles de primer nivell i augmentar la mena de visitants que volem, amb estima per la cultura». La inversió prevista és d’uns 5 milions d’euros i la voluntat és que es trobi un lloc idoni «cèntric». L’immoble ha de tenir bona acústica i suficients localitats i hauria d’acollir, també, l’ECM Reus, la Banda Simfònica de Reus, les orquestres de la demarcació i concerts, i s’espera que sigui un atractiu per als turistes.
L’Ajuntament de Reus, que va rebre la notícia per sorpresa, per ara no vol posicionar-se perquè desconeix els detalls del projecte i, per tant, seria precipitat emetre cap mena de valoració.
Aposta per la cultura
El mateix modificatiu de crèdit va destinar una partida de 400.000 euros per a l’avaluació de la compra d’espais adjacents per a la futura ampliació de l’Escola i Conservatori de Música de Reus, per tal d’habilitar-hi més aules i eixamplar la capacitat del conservatori actual. Llauradó va reconèixer que l’espai ha quedat petit i que, fins i tot, s’han hagut d’aprofitar racons de l’Escola d’Art i Disseny. Cal recordar que l’ECM Reus està dividit en dos edificis, el Palau Bofarull i un immoble al carrer de Sant Jaume, 9-11. El creixement podria aprofitar parts en desús al carrer de Llovera. La presidenta de la Diputació ja va assenyalar que s’utilitzarien «espais adjacents, públics o privats».
L’operació també preveia, en l’àmbit cultural, impulsar els estudis previs per al projecte de l’Escola i Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona a la Tabacalera, amb una dotació de 2 milions d’euros, i reservar 100.000 euros per a les anàlisis preliminars per al projecte de l’Escola i Conservatori de Música de Tortosa.