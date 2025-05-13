Política
Arnau Martí deixarà l’acta com a regidor de la CUP de Reus
Va ser el número 2 de la formació en les eleccions municipals del 2023
Nou moviment a la composició del plenari de l’Ajuntament de Reus. Arnau Martí deixarà l’acta com a regidor de la CUP de Reus, segons ha pogut saber Diari Més. La previsió és que la renúncia s’oficialitzi aquesta setmana. Vinculat al Casal Despertaferro, va ser el número 2 de la llista electoral en les eleccions municipals del 2023.
La formació independentista va dur a terme un debat intern a principis d’any amb la voluntat d’enfortir la seva imatge de cara a les eleccions del 2027 i començar a treballar en el relleu dels seus representats a escala consistorial, atès que l’actual portaveu, Mònica Pàmies, haurà completat dos mandats com a regidora municipal. En aquest context, Martí ha decidit fer un pas al costat, si bé s’espera que continuï vinculat al projecte anticapitalista.
Graduat en Educació Primària i professional de l’hostaleria i la restauració, ha destacat pel seu compromís amb les lluites socials, com l’accés a un habitatge digne o la defensa del català, i pel seu to crític i contundent amb el govern o per rebatre vexacions.
Encara restarà conèixer qui ocuparà l’acta de regidor en substitució de Martí. La següent persona a la llista seria la cuinera i filòloga catalana Mariona Quadrada, que ja va estar present al consistori entre el 2015 i el 2019, també en representació de la CUP. En cas que no acceptés, la número 4 el 2023 era Aleida López; el cinc, Abel Guinovart; i el sis, Ricard Aragonès.
Un mandat de canvis
El mandat 2023-27 ha viscut, quan encara no s’ha arribat al seu equador, fins a cinc canvis. Entre les files del govern, Òscar Subirats va assumir la regidoria d’Empresa, Formació i Ocupació en substitució de Carles Prats, que va deixar l’acta argumentant que el seu «moment vital» el cridava «a dedicar el temps a la gent que m’envolta i que estimo».
A l’oposició, Montserrat Caelles, de Junts, va presentar la renúncia per emprendre nous reptes professionals —seria designada directora general de Miró Vermouth—. El seu lloc l’ocuparia l’enginyera tècnica Sarah Dubois.
Cas a banda és la situació viscuda a Vox. Dels tres regidors aconseguits el 2023, té, en l’actualitat, només un representant a l’Ajuntament, Francisco Javier Vaquero. El número tres de la llista, José Ruiz, va deixar les files el novembre posterior als comicis per desavinences amb les formes d’actuar del partit. El passat març, l’aleshores portaveu Julio Pardo va «trencar», també, amb la formació, que havia sol·licitat la seva expulsió, al·legant que Vox havia «mutat els seus principis». Amb tot, tant Pardo com Ruiz han continuat al ple com a regidors no adscrits.