Cultura
La tercera Gala Drag de Reus coneix les seves primeres tres finalistes
El Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp va ser l’escenari de la primera semifinal
La cursa per arribar a la tercera Gala Drag de Reus, organitzada per l'entitat H2 O, ja ha començat. El Centre Cultural Església Vella de Mont-roig del Camp va ser l’escenari de la primera semifinal, que va comptar amb l’assistència d’un centenar de persones. Drag Kaleidox, Roxy Divine i Miss Honey van ser les primeres classificades que tindran l’oportunitat, el 25 de maig, de ser coronades com a reines. El cartell es va completar amb Kuntina LaBorja i La Rosa Van’Da.
La regidora d’Igualtat i Feminismes, Francis Ortiz, va expressar que no només se celebrava «l’art, l’espectacle i la creativitat», sinó també «la diversitat, la llibertat i la reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI». L’edil de Joventut, Cristina Llorens, va destacar que l’art drag «ens ensenya a ser valentes i no tenir por de demostrar qui som i com ho volem fer», un missatge «especialment important per a les persones joves». L’acte va estar conduït per la local Maria Espetek. La segona semifinal se celebrarà el 16 de maig a Salou.