Societat
Martínez Bravo inaugura la nova llar-residència del Taller Baix Camp
L’equipament va adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i fomenta la seva autonomia
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, va inaugurar dijous oficialment la nova Llar Residència Baix Camp, una iniciativa impulsada pel Taller Baix Camp a la Masia Roig i adreçada a persones amb discapacitat intel·lectual.
Després de visitar les instal·lacions, Martínez Bravo va expressar que «és més que una residència: és una veritable llar» i va remarcar que «és molt important fer passes endavant cap a fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat i les persones grans; per això és important tenir un espai que els acompanyi i ho fomenti».
Tal com va avançar Diari Més, l’equipament va rebre els primers hostes amb l’entrada del març. Està conformat per dotze habitacions individuals i quatre banys, estant tots els racons adaptats. També s’hi poden trobar una bugaderia i una sala d’estar i menjador d’ús compartit on els usuaris conviuen i duen a terme activitats. El projecte ha estat finançat amb el suport dels fons Next Generation i la Fundació la Caixa.
El director general de Taller Baix Camp, Josep Ramon Nogués, va remarcar que el fet de disposar de la nova llar-residència és «molt important» perquè respon a una «necessitat que estava detectada» com és l’allargament de l’esperança de vida de la població; també, del col·lectiu amb discapacitat intel·lectual.
El president de l’entitat, Jaume Verge, va recordar que la ideació es va concretar «durant la pandèmia». Davant d’aquest context, la consellera Martínez Bravo va valorar la «capacitat de somiar» i de «pensar cap a on volem anar» en un moment «tan difícil». «Agafo aquest esperit per enfrontar-nos als grans reptes que tenim com a país», va reblar.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, també present en l’acte, va remarcar el seu «orgull» de veure l’equipament fet realitat; una iniciativa que és fruit d’una «col·laboració històrica de la societat civil i les administracions».
Davant l’envelliment de la ciutadania, la batllessa va remarcar que la gent gran «ha de tenir un paper fonamental en la definició del model de ciutat que volem tirar endavant». «Entre tots, hem de lluitar perquè aquest col·lectiu tingui una vida digna», va tancar.
Visita institucional
A banda de la visita a la Masia Roig, la consellera va reunir-se amb l’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i altres membres del consistori. A Reus, va conèixer les instal·lacions del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) de Mas Pintat i el personal que hi treballa. A més, va trobar-se amb Guaita i una representació consistorial i va signar el llibre d’honor.