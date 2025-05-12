Societat
Les roses tornen a guarnir el centre de Reus
Espais com el Gaudí Centre es van guarnir pel Festival Roses
La rosa de Reus, l’emblema de la ciutat, ha estat un any més reivindicada gràcies al Festival Roses organitzat des de la regidoria de Projecció de Ciutat de l’Ajuntament de Reus.
Des de fa dies els vianants eren conscients de l’arribada d’aquest esdeveniment gràcies a les bosses de compra gegants que es van instal·lar en indrets estratègics com la plaça Mercadal o el carrer Llovera que ho anunciaven.
Durant aquest cap de setmana, aquells que visitaven el centre de Reus van poder gaudir dels colors vius que oferien les diferents decoracions en diversos edificis com el Palau Municipal, el Palau Bofarull o el Gaudí Centre.
Concretament, el Gaudí Centre es va guarnir amb una obra preparada pels alumnes del mòdul d’Art Floral de l’Escola d’Horticultura i Jardineria de Reus. Un sofà de color rosa envoltat per una composició de roses de diferents colors, generant un indret perfecte on relaxar-se i fer-se una fotografia pel record.
No obstant això, l’espai principal que va rebre una gran quantitat de visitants va ser el 78è Concurs Exposició Nacional de Roses al Teatre Bartrina. Organitzat des del Centre de Lectura, els visitants van poder gaudir de la bellesa de les roses exposades.
El color vermell, com era d’esperar, va ser el predominant en els pètals de les roses, però altres colors com el groc o el blanc també van ser presents per oferir varietat entre els participants.