Innovació
Fruselva i Eurecat desenvolupen un aliment que ajuda a prevenir la sarcopènia i l’osteoartritis
El projecte Senvafun va ser beneficiat per la convocatòria dels PERTE Agrolimentaris I
Global Fruselva, amb el suport d’Eurecat, ha impulsat la creació d’un nou producte alimentari destinat a gent gran que ajuda a prevenir el desenvolupament de la sarcopènia i l’osteoartritis.
Aquest, anomenat Senvafun, va ser un dels projectes aprovats pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i finançat pels fons del programa Next Generation de la Unió Europea en el marc de la convocatòria PERTE Agroalimentari I. A aquesta convocatòria dels PERTE s’hi van presentar un total de 260 empreses de tot l’Estat i, finalment, es van concedir un total de 170 milions d’euros a diversos projectes.
«Fruselva és una empresa reconeguda en l’àmbit internacional per alimentació infantil, però vam decidir sortir per la tangent i dedicar la nostra investigació també a la gent gran», explica el director d’I+D Global Fruselva, Guillermo Mena.
Segons Mena, aquesta estratègia de diversificació ve a causa que la població s’està envellint i, per aquest motiu, des de l’empresa amb seu a Riudoms es vol contribuir a l’envelliment saludable. No obstant això, desenvolupar aquesta nova línia estratègica comporta una inversió i esforç considerable per l’empresa que, tot i que Mena asseguri que «érem capaços d’assumir», la concessió del PERTE i la col·laboració amb Eurecat han estat factors molt positius pel projecte. «Nosaltres anàvem a fer la inversió si o sí, però tenir els PERTE ens ha ajudat molt», reconeix el director.
El Senvafun és un puré en format pouche, és a dir, una bosseta de plàstic que facilita tant el trasllat del producte com el seu consum. «És un format molt poc explotat a Espanya. Hi ha molta gent gran que pateix disfagia, que és la dificultat de deglutir, i els va molt bé. A més, pots emportar-te’l còmodament fora de casa com donar-ho en residències o hospitals», apunta el director d’I+D.
A més, aquest nou producte té com a objectiu principal ajudar la població gran a prevenir dues malalties molt comunes en aquest grup; la sarcopènia i l’osteoartritis. «És el tendó d’Aquiles de la gent gran. La sarcopènia és la pèrdua degenerativa de massa muscular que succeeix amb l’envelliment de manera natural i l’osteoartritis causa problemes articulars. En definitiva, dificulten el moviment i eviten que la gent pugui mantenir una vida activa. Nosaltres volem ajudar», subratlla Guillermo Mena.
Eurecat
Així i tot, el desenvolupament d’un producte que certifica que el seu consum pot tenir efectes positius en la salut no és una cosa qualsevol i aquí és on Eurecat entra en acció. «Com a centre tecnològic tenim la capacitat per empreses molt implicades en la innovació en assessorar-les», explica Anna Mas, investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d’Eurecat.
Segons explica Mas, la funció d’Eurecat ha estat estudiar la fórmula desenvolupada per Fruselva per garantir que aquesta ofereix els beneficis que diu tenir: «Ara està creixent molt el tema de l’alimentació funcional, que és que l’aliment, a part dels seus nutrients, aporti un benefici en la salut. Nosaltres ho demostrem científicament i donem seguretat al consumidor».
«Nosaltres tenim la capacitat de dur a terme un projecte d’investigació, però apostem per centres d’investigació com Eurecat perquè volem els estàndards més alts», afirma el director d’I+D de Fruselva.
Ara bé, la investigadora d’Eurecat recorda que Senvafun és un aliment i no un fàrmac, és a dir, que serveix per prevenir el desenvolupament de la malaltia, però no per curar-la. Per la seva banda, Mena assegura que els resultats han estat molt satisfactoris i, per aquest motiu, tenen previst crear un Senvafun 2.0 que vagi més enllà.