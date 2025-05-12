Societat
'Cap Infant Sense Fortuny' reflexionarà sobre l'ús dels dispositius mòbils entre els infants
L'obra titulada 'Pantalla i calla' es podrà veure el proper 22 de maig
La 5a edició del Cap Infant Sense Fortuny suggereix enguany un espai de reflexió sobre presència i ús dels dispositius mòbils entre els infants. L'obra, titulada Pantalla i calla, és una òpera de nova creació amb tres veus solistes i l'Orquestra Camerata XXI en format simfònic des del fossat del teatre, i amb llibret de David Puertas i música d'Albert Gumí. Tindrà lloc el 22 de maig al Teatre Fortuny, i en aquesta edició hi participaran 1.100 alumnes de públic, més 152 que formaran part de la representació de l'obra –una de les novetats d'enguany–, de 24 centres educatius de Reus, i 86 docents.
L'obra vol posar de manifest els molts avantatges que suposa eliminar l'ús habitual dels mòbils entre la canalla, que s'exposa a perills com el ciberassetjament, i que els pot permetre millorar les seves relacions personals i la socialització. Durant els últims mesos, el tema central de l'espectacle s'ha anat presentant als diferents centres educatius de Reus els quals, paral·lelament, de la mà de l'equip de treball format per diferents docents, han elaborat propostes didàctiques per treballar a les escoles.
En aquestes visites, la Fundació Teatre Fortuny ha lliurat un exemplar del llibre Com les pantalles devoren els nostres fills del Dr. Francisco Villar, dels Serveis de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per animar el debat a la reflexió.
A més, enguany també s'ha programat una activitat complementària amb la participació i suport del Círcol: la conferència del Dr. Francisco Villar, on es posarà a debat el contingut del seu llibre, el dimarts 20 de maig a les 19:00 h al Círcol de Reus.