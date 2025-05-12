Mobilitat
Amplien les estacions de la Ganxeta fins als barris del Carrilet i la Muralla
La pròxima estació es construirà al barri Pelai, al carrer de Recasens i Mercader
La xarxa del sistema públic de bicicleta compartida la Ganxeta comptarà amb dues noves estacions a Reus: Roser –situada al carrer de Vilallonga, cantonada amb el carrer del Roser– i Carrilet –a l’avinguda del Carrilet, just a tocar de la rampa d’accés del pàrquing Carrilet.
L’estació del Roser té capacitat per a 19 punts d’anclatge i dona servei a tot el barri de la Muralla i una zona de l’avinguda Marià Fortuny que encara no estava coberta. Amb l’estació del Carrilet, la Ganxeta arriba al barri en un espai accessible i transitat com és la mateixa avinguda del Carrilet i se situa just on hi va haver la primera estació durant la prova pilot per posar en marxa el servei.
El president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, explica que «teníem moltes ganes d’ampliar la xarxa d’estacions i és l’objectiu un cop el servei s’ha consolidat amb poc més d’un any de vida i amb 100.000 viatges registrats. Amb l’estrena d’aquests noves estacions, farem arribar als veïns dels barris del Carrilet i de la Muralla informació de com fer servir la Ganxeta, juntament amb un codi de descompte perquè provin el servei de manera gratuïta fins al 15 de juny».
Més estacions en els pròxims mesos
A banda d’aquestes dues noves estacions, està previst continuar ampliar la xarxa per fer arribar la Ganxeta de manera gradual a tota la trama urbana. La pròxima estació es construirà al barri Pelai, al carrer de Recasens i Mercader.
El desplegament continuarà amb les ubicacions següents: avinguda de Riudoms (carrer de Mont-roig del Camp), raval de Martí Folguera, raval de Robuster (Peixateries Velles), Horts de Miró (carrer de l’Escultor Modest Gené), Mas Pellicer, Immaculada (plaça de Celdoni Vilà i Torroja) i Castellvell (carrer de la Mineta).
I a més, s’estudia poder arribar també a les urbanitzacions Mas Carpa i Blancafort, a més d’instal·lar una parada al nou baixador de Bellissens quan entri en funcionament.
El projecte de bicicleta compartida de Reus està finançat per la Unió Europea amb Fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat Espanyol, i d’acord amb la convocatòria del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.