Municipal
L’Ajuntament adjudica la construcció de la bassa naturalitzadada del projecte RENATUReus
El projecte comporta la recuperació i aprofitament d'aigua de l’estació depuradora d’aigües
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Naturalea Conservació SL el contracte d’obres d’una bassa artificial naturalitzada que ha d’afavorir la biodiversitat i configurar un espai per facilitar l’apropament de la ciutadania a la natura. El projecte comporta la recuperació i aprofitament d'aigua de l’estació depuradora d’aigües, que actualment fa cap al barranc de Mas Calbó, per crear un sistema de basses mitjançant tècniques de bioenginyeria. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 1.035.186,43 euros. Les obres s’emmarquen en el RENATUReus.
El projecte engloba la creació d’un espai artificial i que serà naturalitzat d’aigua, compost per un curs d’aigua de flux lent i tres basses, dissenyat per afavorir la biodiversitat i configurar un conjunt que faciliti l’apropament de la ciutadania a la natura, gràcies a la instal·lació d’un mirador elevat i de diversos punts d’aguait.
L’Ajuntament de Reus va adjudicar a Casa dels Ocells, SL el contracte per a la redacció de l’estudi previ i la redacció del projecte executiu, amb un pressupost de 52.591,68 euros (IVA inclòs). El detall del projecte incorpora la creació d’espais d’aigua amb dues bases d’aigua permanent i una bassa de caràcter temporal.
L’aigua de les basses provindrà de l’estació EDAR de Reus amb un circuit d’entrada a través d’un riuet de flux lent. Comptarà amb un circuit de filtració natural, d’un circuit de recirculació entre basses i un sobreeixidor cap al barranc de Pedret en cas que les basses no puguin absorbir en algun cas l’aigua de pluja. L’aigua es mantindrà en moviment el màxim temps possible a les basses per tal que amb l’ajuda dels biofiltres i la vegetació es vagi depurant i millorant la qualitat de l’aigua.
Gestió i manteniment de l’espai
La gestió i manteniment de l’espai requerirà de diverses actuacions. En determinats moments de l’any es realitzaran tasques de jardineria i vegetació perimetral. També caldrà portar a terme un manteniment de la vegetació terrestre i controls de diversos paràmetres de l’aigua.
Es realitzarà un control i seguiment de l’evolució i presència de flora i fauna, així com la gestió i control d’espècies de fauna i flora invasores.
Ús públic de l’espai
L’espai es concep com un espai natural de protecció de fauna i flora, amb usos pedagògics i educatius. Per preservar les condicions naturals de l’espai i garantir la qualitat dels hàbitats, es delimitaran zones d’accés restringit, amb possibilitat d’accés per a usos pedagògics i educatius i per a activitats naturalistes.
Així, al voltant d’aquests espais hi haurà un corredor d’accés lliure, i es construiran també diferents punts d’observació. Es preveu la construcció d’un mirador elevat i de diverses zones aguait. El mirador permetrà una visió àmplia del conjunt i facilitarà l’observació d’aus, estarà disponible per activitats guiades o científiques així com uns molls amb contacte amb l’aigua. Els aguaits seran accessibles i de visita lliure i permetran la visió de determinats punts de les basses, la vegetació i les aus aquàtiques.
L’avantprojecte contempla una àrea d’acollida que disposarà de cartells i senyalització amb les característiques de l’espa