Gastronomia
La Ganxet Pintxo 2025 dona el tret de sortida amb una trentena d’establiments
La ruta gastronòmica s'allargarà fins al 25 de maig
La Ganxet Pintxo 2025 va donar ahir el tret de sortida oficial amb l'acte ja tradicional a la Llotja de Reus on es van poder tastar algunes de les tapes participants d'aquesta nova edició. El coordinador de la Ganxet Pintxo, Jaume Batista, va remarcar que aquesta ruta «s'ha convertit en una cita esperada, reconeguda i estimada tan dins com fora de Reus». «Any rere any els establiments s'esforcen i eleven el llistó de la qualitat de les tapes», va apuntar Batista.
Enguany la ruta compta amb la participació de 30 establiments i cada tapa té una història al darrere. A més, enguany han volgut fomentar la participació a través de les xarxes socials. A través de la pàgina web de Gastronosfera, els clients podran votar les seves tapes preferides que escolliran al guanyador de la Ganxet Pintxo. A més, participar en les votacions suposa entrar en un sorteig per aconseguir diferents premis.
Reus
Les millors imatges de la ruta Ganxet Pintxo
Redacció