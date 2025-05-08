Societat
La Setmana del Govern Obert es descentralitza i arribarà per primera vegada a Reus
La jornada tindrà lloc el 20 de maig i aprofundirà en temes com la transparència i la participació
Reus serà per primera vegada seu d’un dels actes de la Setmana del Govern Obert, que promou la Generalitat de Catalunya, com a membre de l’organització internacional Open Government Partnership (OGP), per impulsar la transparència, la participació i la col·laboració entre administracions i ciutadania. De fet, l’edició del 2025 presenta com a novetat la voluntat d’obrir-se a municipis més enllà de Barcelona i, en conseqüència, la programació d’activitats es descentralitza arreu del territori català.
La jornada a la capital del Baix Camp es desenvoluparà el dimarts 20 de maig (de 9.30 a 14 hores), al Casal de les Dones. Amb el títol Noves perspectives de la participació als municipis, es parlarà de qüestions com l’avantprojecte de llei de participació ciutadana, el Panel de Polítiques Públiques de Participació o la Guia de Qualitat Democràtica de la Diputació de Barcelona. També hi haurà espai per centrar-se en l’àmbit local i presentar les iniciatives participatives promogudes des de Reus, mitjançant una taula rodona en què intervindran equips municipals i persones a títol individual que han estat part activa dels Pressupostos Participatius.
La regidora de Bon Govern, Transparència i Participació, Montserrat Flores, expressa que «ser seu i presentar la nostra experiència en una cita internacional com és la Setmana del Govern Obert ens enorgulleix i ens esperona a continuar treballant». «L’experiència de l’Ajuntament de Reus en els darrers anys ha permès consolidar la participació com una manera de fer pròpia, concebuda no només com un tràmit, sinó com un procés de debat i escolta activa», afirma l’edil.
Els Pressupostos Participatius són la principal carta de presentació de Reus per explicar com ha implicat la ciutadania en la transformació i la millora de la localitat. Amb aquesta eina, és la població qui proposa on s’ha d’invertir part del pressupost municipal. A més, s’ha requerit l’opinió de la societat a l’hora de dissenyar documents com el Pla d’Acció Municipal (PAM), el reglament d’artistes al carrer o les ordenances reguladores del servei de bicicleta compartida —la Ganxeta—, la Zona de Baixes Emissions o la recollida de residus i neteja viària, així com per dissenyar equipaments com el Centre Cívic Gregal. En aquests moments, està actiu l’Observatori Ciutadà de Biodiversitat. El febrer, es va aprovar la creació d’una Comissió d’Impuls i Garanties per vetllar pel correcte funcionament del reglament de Participació Ciutadana.
La Setmana del Govern Obert se celebrarà del 19 al 23 de maig i presentarà tallers, seminaris i conferències a indrets com Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Figueres, Cervera i Badalona, on es presentaran iniciatives pioneres i es debatran propostes de millora entorn de la transparència, el bon govern i la participació ciutadana. Les jornades estan obertes a ciutadania, entitats, personal tècnic i polític i tothom que vulgui col·laborar compartint idees i aportant possibles solucions per afrontar els reptes de futur.
Governs oberts
Catalunya va esdevenir membre de l’OGP, l’aliança mundial de governs oberts, l’octubre del 2020. Conformada per més de setanta estats i desenes de regions, té com a objectiu promoure una governança transparent, responsable, inclusiva i que asseguri la rendició de comptes. Les administracions públiques i la societat civil van crear conjuntament el Pla d’Acció OGP Catalunya, que plantejava un seguit de compromisos per millorar les polítiques públiques, com fou el cas de fomentar els processos participatius per a polítiques i projectes amb impacte territorial; disposar de plans d’integritat als ens locals; o estandarditzar conjunts de dades vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, posant-los a disposició del territori.