Cultura
Les similituds entre els cartells de Santa Tecla 2024 i Sant Pere 2025
Reus ha presentat avui el cartell de la Festa Major d'aquest proper mes de juny, que recorda al de la passada edició de Santa Tecla
Aquest dijous al matí s’ha presentat oficialment el cartell de la Festa Major de Sant Pere 2025, que se celebrarà del 24 al 29 de juny a Reus. L’obra, creada per l’il·lustrador Ferran Orta, destaca per la seva composició de quadres acolorits que combinen elements icònics i tradicionals de la festa reusenca, en una gamma cromàtica càlida i vibrant.
El cartell ha despertat una immediata comparació amb el de la Santa Tecla 2024 de Tarragona, per la seva estructura visual similar: ambdós utilitzen una disposició en mosaics per mostrar fragments de cultura popular, com ara figures festives, instruments musicals i símbols patrimonials.
El cartell tarragoní, en canvi, es va crear com un homenatge a la popular Baixada de l'Àliga, un dels actes més populars de les festes de Tarragona. L'artista encarregat d'aquesta peça va ser el vallenc d'infantesa i tarragoní d'adopció Marc Volpini.
La presentació del cartell reusenc ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens. També hi han intervingut representants de les principals novetats musicals d’enguany: Dídac Masdeu, Marc Sans i David Cayuela, per part de la Coordinadora de Barraques, i Julen Iñarra, en representació del Festival Dan_tz Point. Tots han destacat la voluntat de reforçar l’oferta musical de la festa amb propostes que combinen tradició i modernitat.