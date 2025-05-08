Política
L’Oficina d’Antifrau arxiva la denúncia de Vox contra l’assessor de Julio Pardo
Sol·licita al consistori prendre mesures per tràmits que no s’haurien fet bé
L’Oficina d’Antifrau de Catalunya arxiva la denúncia presentada per Vox contra l’assessor de Julio Pardo, exportaveu de Vox a l’Ajuntament de Reus i actualment regidor no adscrit. Així i tot, segons afirma el contingut de la carta a la qual ha tingut accés Diari Més, «s’ha resolt amb un arxivament amb comunicació a l’autoritat competent», és a dir, no tot s’hauria fet escrupulosament bé.
Per tant, Antifrau sol·licitarà a l’Ajuntament de Reus que, atès que s’hauria corroborat que la persona denunciada no hauria «tramitat prèviament la corresponent certificació de compatibilitat», tal com estableix l’article 20 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, «informi de les mesures disciplinàries que pretén aplicar».
Tot i haver estat arxivat el cas per l’Oficina d’Antifrau, el portaveu del grup municipal de Vox a l’Ajuntament de Reus, Francisco Javier Vaquero, celebra la resolució. «Queda demostrat que el regidor Julio Pardo es va negar a cessar a un càrrec de confiança que estava treballant de forma incompatible amb la legalitat vigent», opina Vaquero, alhora que qüestiona els possibles «interessos personals» darrere aquest fet.
Des de Vox recorden que es mantindran atents davant de qualsevol pràctica irregular i exigeixen a l’Ajuntament que cumpleixi amb el que requereixen des d’Antifrau, «depurant responsabilitats i actuant amb transparència». A tancament de l’actual edició, el consistori no s’ha pronunciat al respecte i la persona afectada ha declinat fer declaracions sobre el tema.
Els fets
El passat mes de setembre es va conèixer que Julio Pardo, portaveu municipal de Vox a l’Ajuntament de Reus en aquell moment, havia estat denunciat al Comitè de Garanties del partit per presumptes infraccions tant dels estatuts com del codi ètic de partit.
Entre els motius, hi havia el fet d’haver desobeït l’ordre directe de la direcció nacional de cessar al seu assessor. En aquell moment, Pardo es va defensar i, fins i tot, va retar al partit a convocar unes eleccions perquè els militants de Reus escollissin si volien que ell continués sent el portaveu municipal o no.
Finalment, i després de mesos de silenci, el passat 6 de març es coneixia el trencament definitiu entre el partit i Pardo. Vox va reclamar l’expulsió del regidor que, poques hores després, anunciava pel seu compte que abandonava el partit i que passaria a ser regidor no adscrit. Davant d’això, Vox li va exigir que retornés l’acta de regidor, fet al qual es va negar.
D’aquesta manera, els tres regidors que Vox havia aconseguit a Reus durant les eleccions municipals de l’any 2023 només en queda un, l’actual portaveu, Francisco Javier Vaquero. El passat mes de novembre de 2023, pocs mesos després de començar el mandat actual, José Ruiz, qui va ser número 3 a les llistes del 28M per Vox, va decidir abandonar les files de Vox i quedar-se com a regidor no adscrit. Segons va explicar Ruiz, ho feia per estar en desacord en determinats posicionaments del partit.