Un centenar de farmàcies recaptaran diners per l’Associació d’Alzheimer
La Farmàcia del Carrilet lidera el projecte ‘Guardioles per fer memòria’ que pretén visibilitzar i ajudar a l’entitat
La Farmàcia del Carrilet impulsa la campanya solidària Guardioles per fer memòria per recaptar fons a favor de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp. Per tal de fer-ho, tant a la Farmàcia del Carrilet com a altres farmàcies de municipis del Camp de Tarragona s’han instal·lat guardioles on els clients poden fer donatius, durant els mesos de maig i juny, que es destinaran íntegrament a l’entitat. «L’objectiu és fer difusió de l’entitat, que treballa per tota la província, i també recollir tots els diners possibles», assegura el tècnic de la Farmàcia del Carrilet, Raúl Gómez.
Per la seva banda, la tècnica encarregada del laboratori de la Farmàcia del Carrilet, Carme González, explica com va sorgir la idea: «Em vaig apuntar a classes de ball i vaig conèixer a dues persones de l’entitat, la Rosa i la Xesca, que ens van explicar la tasca que feien. Vam tenir clar que volíem col·laborar amb l’associació».
Amb aquesta voluntat de donar un cop de mà, Gómez considera que la farmàcia és un bon punt per donar a conèixer la tasca d’associacions d’aquesta mena: «La idea parteix de la farmàcia com a comunitat. Som un establiment comunitari dins del nostre barri i això ens serveix per arribar a la gent».
Una idea que no s’ha volgut limitar tan sols al Carrilet o a Reus i, per aquest motiu, durant els darrers mesos han dut a terme una important feina de comunicació amb altres farmàcies del territori perquè se sumin al projecte. «Més de 100 farmàcies a tota la província s’han sumat. Ha estat una feina d’anar porta a porta matí i tarda i després de traslladar les guardioles», comenta Carme González.
La ciutat que concentra la quantitat més gran de farmàcies participants és Tarragona amb 41, seguit de Reus amb 35, però també s’han apuntat farmàcies dels municipis de Riudoms, Vallmoll, Vila-seca, Salou, Valls, Maspujols, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp, Castellvell del Camp, la Selva del Camp i Cambrils.
Tot i l’important desplegament territorial que s’ha dut a terme, els organitzadors no es marquen cap objectiu concret: «La nostra voluntat no és aconseguir una quantitat exacta, és recollir tots els diners que es puguin. La sensació que tenim quan tractem amb la gent de l’associació és que si dones 600 euros està bé i si són 5 euros també, la qüestió és el gest d’ajudar». Pels interessats a col·laborar es pot conèixer quines són les farmàcies adherides al projecte a través de la pàgina web farmaciadelcarrilet.com/memodiola/.
L’associació
L’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i Baix Camp ofereix diversos serveis per donar suport i atenció especialitzada a les persones que pateixen alguna mena de deteriorament neurocognitiu. El tècnic de la Farmàcia del Carrilet destaca que és l’única associació que ofereix tractaments no farmacològics per alzheimer en tota la província de Tarragona: «El món de les farmàcies i el social estan molt lligats, perquè escoltem i donem suport a les persones. Cadascú des del seu punt de vista, nosaltres des del vessant farmacològic i ells des de la perspectiva no farmacològica».
Fins i tot, Gómez va més enllà i s’atreveix a afirmar que «avui dia diria que el tractament no farmacològic té un 60% d’importància. Si no tens el suport d’una associació o un familiar, per molt que et mediquis estàs sol». «Recordo que un dia vam trucar a una farmàcia que no va voler participar perquè guardava el rancor de què fa 12 anys a la farmacèutica ningú la va ajudar quan el seu pare va tenir alzheimer i va morir. Per aquestes persones vull que el projecte tiri endavant», sentencia Raúl Gómez.