Societat
Reus organitza la IIa Fira de Bruixes
Tindrà lloc del 23 al 25 de maig al passeig Sunyer
L'Associació Cultural Reus Medieval ha organitzat la segona edició de la Fira de Bruixes de Reus al passeig Sunyer de Reus pels propers dies 23, 24 i 25 de maig. Aquesta fira vol continuar posant de manifest el passat històric de la ciutat de Reus, en relació a la caça de bruixes que es va dur a terme entre els segles XV i XVI a la ciutat. L'esdeveniment tornarà a comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, en concret, de les Regidories de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Relacions Ciutadanes.
La Fira comptarà amb tallers relacionats amb l'astrologia, les constel·lacions, mercats, ponències diverses o cercaviles infantils. Altres activitats de les que es podrà gaudir són la venda de productes d'artesania, d'artesania alimentària, de restauració, de productes de proximitat i tot un seguit d'activitats itinerants que dinamitzaran la ciutat durant tot el cap de setmana.
La fira està dirigida a tots els públics però molt especialment al públic infantil ja que també hi haurà tot un seguit d'activitats adreçades als infants com ara atraccions infantils ecològiques, jocs de taula de fusta gegants, contacontes, tallers, etcètera.
Des de l'organització posen de manifest la importància de consolidar aquesta fira que té al reciclatge i a la sostenibilitat com a eix vertebral, amb la intenció de contribuir a la implementació d'hàbits saludables a les generacions futures per esdevenir una societat més ecològica, ambiental i sostenible. Alhora, la Fira de Bruixes, reivindica la importància del teixit associatiu i la contribució de les entitats i la seva col·laboració en projectes de ciutat que fan que la societat avanci d'una manera més justa i socialment més compromesa.