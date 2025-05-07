Societat
La neteja, l’estat dels carrers, la seguretat i hisenda són els temes que més preocupen la ciutadania
L’Ajuntament registra 2.250 queixes i suggeriments el 2024 i la Síndica efectua 230 actuacions
Neteja viària (318), jardineria (202), aigües i plagues (189), paviment i voreres (181) i recollida d’escombraries (157) són les cinc qüestions que més queixes i suggeriments susciten entre la ciutadania. L’Ajuntament de Reus va registrar 2.250 reclamacions el 2024 a través dels diferents canals habilitats —com la Bústia Ciutadana o el telèfon d’atenció 010—. Les preocupacions de la població se centren, sobretot, en l’estat dels carrers.
El president de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), Marcos Massó, comenta que la neteja és una queixa recurrent i reconeix que «veure la ciutat bruta fa angoixa», però alerta que «no és perquè el 100% de la culpa sigui de qui ha de fer-ho». «Hi ha una mica de culpa de cadascú: el dia que ens adonem que la nostra segona casa és la mateixa ciutat de Reus, la tindrem neta i cuidada», assevera.
Massó va ser, entre el 2011 i el 2015, regidor de Medi Ambient al consistori i reflexiona que «la neteja l’hem de fer entre tots». «Si no tinc cura i no em procuro de no embrutar el carrer, per molta gent que hi hagi netejant i recollint les deixalles, serà molt difícil tenir una societat i, en conseqüència, una ciutat netes», apunta.
De fet, el mateix Ajuntament ha classificat 134 de les queixes i suggeriments rebuts l’any passat com a problemes relacionats amb el civisme. Per tot plegat, el president de la FAVR considera que es tracta d’un tema d’«afecte» per la capital del Baix Camp en què és necessari «col·laborar i intentar entre tots que la ciutat estigui neta».
D’altra banda, el portaveu veïnal assegura que l’altra gran preocupació de la població és «la inseguretat», en concret, per factors com les ocupacions de pisos i la mobilitat —la velocitat de circulació o, també, «avui dia comença a preocupar una mica el tema dels patinets, que passen per on volen i a una velocitat increïble»—. En aquesta línia, cal recordar que l’equip de govern treballa per assolir el compromís d’arribar als 182 agents de la Guàrdia Urbana al més aviat possible.
Hisenda és un àmbit que provoca incertesa i en què hi ha desconeixement i, per això, es van registrar 91 comentaris al respecte. Va ser, també, l’àrea que més actuacions va generar a la Sindicatura Municipal de Greuges, que s’encarrega de defensar els drets dels ciutadans i facilitar la seva relació amb el consistori. La síndica, Anna Civit, explica que les queixes i consultes responien a qüestions com els impostos, el padró o la responsabilitat patrimonial. Bona part de la intranquil·litat provenia del «retard de les respostes».
La regidoria de Serveis a les Persones i Drets Socials va ser la segona que més moviment va causar, si bé Civit adverteix que «és un problema que no és tan sols de l’Ajuntament». Menciona que hi ha queixes «que en som conscients, molt parlades amb la regidoria, i es va fent tot el que es pot», encara que «moltes vegades va lligat a l’administració autonòmica». De nou, amb aquest context, la població es troba amb què la burocràcia «no és ràpida», fet que allarga els tràmits i les situacions de vulnerabilitat.
En total, l’any passat, la Sindicatura Municipal de Greuges va obrir 230 expedients: 134 van ser queixes; 90, consultes; i 6, directament actuacions d’ofici. Aquests darrers casos acostumen a estar vinculats amb aspectes de la via pública, com el mal estat d’una vorera o la presència de voluminosos al carrer.