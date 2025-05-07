Gastronomia
firaReus Events acull la 1a edició de la Fira ÀPAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre
El programa de la fira inclou múltiples activitats centrades a impulsar els productes de proximitat i la cuina de qualitat de la demarcació
La Fira ÀPAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre arriba a firaReus Events, del 10 al 12 de maig. Productors, distribuïdors, restauradors i professionals del sector gastronòmic es reuniran en un espai dedicat a la gastronomia de qualitat i la innovació alimentària per fer bandera dels productes de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre a través de diferents activitats, com ara showcookings, tallers o degustacions.
La mostra gastronòmica inclourà unes jornades obertes al públic general, programades per dissabte, de 16 a 22 h i diumenge, d’11 a 16 h. Aquestes se centraran en el descobriment i degustació de productes de proximitat a través de tastos, presentacions i activitats divulgatives.
Entre les activitats destacades hi haurà un tast de cafè amb El Rusc, una sessió sobre els beneficis de la mel artesanal, la presentació de la Guia dels Millors Olis de Catalunya i un tast sensorial d’Avellanes de Reus, entre d’altres. El Hub Foodtech & Nutrition també participarà a la Fira ÀPAT a través d’un taller d’hàbits saludables, programat pel dissabte, 10 de maig, a les 19.15 h.
El regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement i conseller delegat de REDESSA, Josep Baiges, ha explicat que «des del Hub Foodtech & Nutrition treballem el sector agroalimentari des de tots els esgraons de la seva cadena de valor. Enguany, a més, ens hem adherit al programa de la Regió Mundial de la Gastronomia que treballa per posar en valor el patrimoni agroalimentari i culinari català. Té tot el sentit que donem suport a iniciatives com la Fira ÀPAT que també estan alineades amb aquests objectius».
En el marc de la fira, també s’ha programat la I Trobada Professional de la gastronomia i el producte de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. Es tracta d’una jornada dirigida a professionals de l’hostaleria, la restauració les botigues i les institucions de Catalunya que tindrà lloc el dilluns 12 de maig, d’11 a 19 h. La trobada, impulsada per la Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), inclourà una exposició de productes de proximitat, demostracions culinàries amb xefs reconeguts i un espai de networking, on destacades personalitats del sector gastronòmic debatran sobre el present i el futur de la cuina i el producte de proximitat.
Les inscripcions, tant de particulars com per a professionals, són gratuïtes i es poden fer a través de la web de Fira ÀPAT.