Política
La CUP presenta una instància contra el trasllat de l’estació de bus de Reus
El document s’ha enviat a la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus
El grup municipal de la CUP a Reus presenta instàncies prèvies d’al·legacions formals en contra del trasllat de l’estació de busos al Parc de Mas Iglesias tant a l’Ajuntament de Reus com a la Generalitat de Catalunya. Segons va explicar la portaveu dels cupaires a Reus, Mònica Pàmies, han dut a terme aquest camí perquè actualment el projecte encara no ha entrat en fase d’al·legacions. «Ens vam comprometre des del primer dia a treballar per intentar revertir aquesta obra, Reus és una de les ciutats amb menys zona verda per habitant a tota Catalunya», va asseverar Pàmies.
La instància presentada es divideix en quatre eixos principals; impactes sobre la mobilitat, sobre el medi ambient i la salut de la població, sobre el patrimoni cultural i sobre la seguretat. Per tal d’elaborar aquest document, els anticapitalistes han recorregut els serveis jurídics d’experts externs perquè s’encarreguessin de fonamentar i argumentar les seves denúncies.
Pel que fa a la mobilitat, Pàmies va argumentar que aquest nou indret «obligarà a tots els busos a transitar per una zona que ja està molt transitada, com el carrer Jaume Vidal i Alcover, la rotonda de President Macià, l’avinguda de Bellissens i la rotonda de l’N-340».
Per un altre costat, quant a la qüestió mediambiental, els cupaires van valorar que la nova ubicació «no allunya el trànsit constant d’autobusos respecte a la zona residencial, amb la contaminació acústica i ambiental que suposa, afectant tant l’estada de les persones que visitin el Parc com a la comunitat educativa de l’escola, l’institut i la pròxima llar d’infants». A més, Pàmies també va denunciar que aquesta nova infraestructura suposa la tala d’una part important de l’arbrat de la zona.
Per una altra banda, un dels punts que al·leguen és el suposat dany patrimonial que comportaria la construcció de l’estació d’autobusos contra el Centre de la Imatge Mas Iglesias (CIMIR), el qual està catalogat com a bé cultural d’interès local. «Entenem que la protecció no es limita tan sols a l’edifici en si, sinó a tot al perímetre al voltant de l’edifici», va apuntar la portaveu de la CUP.
I, finalment, en l’apartat de seguretat els cupaires van posar en dubte que fos una bona idea col·locar una estació de busos en un indret que, segons el DUPROCIM, està dins d’una zona amb un problema de seguretat greu. «Per les vies del tren passen materials químics, explosius, inflamables i tòxics i es determina un perímetre a banda i banda de la via de 300 metres com a zona de seguretat per evitar la concentració de persones. Entenem que una estació de busos no pot estar dins», va sentenciar la regidora.