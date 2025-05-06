Societat
La tercera ‘Reus 1900. Festa modernista’ se celebrarà del 10 al 12 d'octubre
L'organització ha fet una crida a totes aquelles associacions i entitats que vulguin sumar-s’hi proposant i organitzant alguna activitat
La festa de recreació històrica i de descoberta del patrimoni, Reus 1900. Festa modernista, ja ha fixat les dates per a la seva tercera edició, que se celebrarà els dies 10, 11 i 12 d’octubre de 2025. Serà el tercer any consecutiu que l’Agència Reus Promoció i la Casa Navàs ajunten esforços per tirar endavant un esdeveniment que ja s’ha consolidat en el calendari festiu de la ciutat.
Amb la voluntat d’esdevenir una celebració que continuï fent partícip al conjunt de la ciutadania, i per garantir la participació de l’ampli teixit associatiu de la ciutat, la festa modernista fa de nou una crida a totes aquelles associacions i entitats que vulguin sumar-s’hi proposant i organitzant alguna activitat.
Així doncs, s’obre un període perquè els col·lectius que ho desitgin puguin fer arribar les seves propostes, abans del 20 de maig, a través del correu electrònic reus1900@casanavas.cat. Posteriorment l’organització valorarà les activitats proposades i estudiarà la seva idoneïtat per a ser incloses dins el programa d’actes.
Com en les anteriors edicions, la Reus 1900. Festa modernista anima als seus visitants a vestir-se amb la indumentària típica de l’època durant els dies que dura la celebració. És per això que, igual com ja va fer l’any passat, pròximament s’impulsaran 2 tallers de dues sessions cada un de confecció de vestits modernistes que es duran a terme a la Casa Navàs: el primer taller serà els dies 8 i 15 de maig i el segon taller serà els dies 22 i 29 de maig amb els horaris de 17:30h a 19.30h. El preu d’aquests tallers és de 5€ per taller i persona.