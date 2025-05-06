Medi Ambient
Sis centres educatius de Reus participen en la iniciativa europea 'Let’s Clean Up'
De moment ja s'han recollit 115,46 kg de residus, tot i que les recollides continuaran els propers dies
Uns 213 alumnes de sis centres educatius de Reus, repartits en 11 grups, han participat aquest dimarts en una nova edició de la jornada Let’s Clean Up, organitzada per la xarxa d’Escoles Verdes i l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Reus.
Els grups educatius han recollit en espais propers als seus centres com ara camins, barrancs, rieres, i també alguns solars sense urbanitzar però amb accés públic, 115,46 kg de residus (28,6 kg d’envasos; 5,26 kg de paper; 60,63 kg de rebuig i 20,97 kg de vidre). Aquest any s'han recollit menys residus que en convocatòries anteriors, gràcies a la major consciència social i també perquè l'activitat es farà als centres de forma esglaonada i no tots han fet avui la recollida.
Les Escoles Verdes de Reus que hi participen enguany són l’Institut Baix Camp, Institut Gaudí, Escola Isabel Besora, Escola Puigcerver, Col·legi Pare Manyanet i Escola Prat de la Riba.
L’acció s’emmarca dins la campanya Let’s Clean Up Europe, una iniciativa comuna a nivell europeu que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida de deixalles abocades il·legalment en entorns naturals com boscos, platges o marges de rius.
«Amb aquesta iniciativa, volem fomentar la reflexió col·lectiva sobre l’impacte dels residus en el medi ambient i reforçar el compromís de les noves generacions amb la seva reducció», ha manifestat el regidor de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio. Rubio.
La major part dels centres han realitzat les accions de neteja avui, mentre que altres, com l’Escola Puigcerver, ho faran el 9 de maig i el IES Domenech i Muntaner ho faran el pròxim 12 de maig, en espais propers als seus centres.
Els grups s’han reunit a la plaça de la Llibertat, on s’ha dut a terme una acció conjunta de visibilització i sensibilització ambiental. Aquesta acció ha estat dinamitzada pels delegats verds de l’Institut Gaudí, que han donat suport a l’organització i ajudar a coordinar l’activitat central.