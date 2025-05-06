Coneixement
Reus ja és Ciutat de la Ciència i la Innovació: «Això no acaba aquí; volem millorar la vida de la gent»
La capital del Baix Camp acull l’acte de lliurament dels guardons amb un acte a firaReus
Reus ja és formalment Ciutat de la Ciència i la Innovació. L’alcaldessa, Sandra Guaita, va recollir el guardó ahir de mans de Teresa Riesgo, secretària general d’Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en un acte celebrat a firaReus Events en què també es van reconèixer els altres 21 nous municipis que han estat distingits i que s’integraran a la Red Innpulso.
De la capital del Baix Camp, es va destacar el seu «ecosistema d’innovació i empresarial», els centres d’investigació, nutrició i salut, la «importància donada a la participació ciutadana» i iniciatives com el Reus Living Lab. Guaita va expressar que «és un gran pas per a nosaltres», però va subratllar que «no és un ‘aquí s’acaba’; és un canviar la manera de treballar, de veure les nostres ciutats, per millorar la vida de la nostra gent».
La batllessa va afegir que és «una oportunitat per als municipis de tirar endavant projectes de transformació» i que, a partir d’ara, podran «sumar per fer millors les nostres ciutats», atès que totes les guardonades tenen «una cosa en comú: independentment de la mida que tinguem, del color polític, el que volem és transformar les nostres ciutats perquè la nostra gent hi visqui millor».
A més, va assenyalar que la distinció és fruit d’anys de feina i de comunió entre la universitat, el teixit empresarial, l’associacionisme i l’administració pública, factors que han permès que «Reus esdevingui la gran ciutat que és». «Reus tenia ADN innovador quan la gent no sabia què era la innovació», va apuntar. «Fruit del que vam ser, fruit del que som, ens projectem cap al futur», va rematar.
Tampoc va perdre l’ocasió per fer bandera del patrimoni cultural i modernista de la capital del Baix Camp, així com «del nostre vermut i dels nostres fruits secs». De fet, en el còctel de cloenda, els assistents van degustar les avellanes locals.
El fet de ser Ciutat de Ciència i Innovació permetrà a Reus —i a la resta de localitats honorades— incorporar-se a la Red Innpulso que, amb els nous nomenaments, estarà conformada per 112 membres. Estar-hi inclòs facilita compartir experiències i bones pràctiques en matèria d’innovació i participar en projectes col·laboratius.
El reconeixement s’atorga a urbs que es distingeixen pel seu suport a la innovació a partir de les polítiques locals i per potenciar infraestructures, institucions i empreses amb un fort component científic, tecnològic i modern.
La secretària general d’Innovació, Teresa Riesgo, va valorar el fet que es premiïn ciutats «mitjanes, grans i petites» perquè els problemes acaben «sent semblants». «Volem aconseguir que la Red Innpulso sigui una generadora de ciutats més segures, sostenibles, inclusives i verdes», va remarcar.
Ahir es van reconèixer, en el mateix auditori, Genalguacil (404 habitants) i Bilbao (344.408). «Cada territori, gran o petit, pot ser un node d’innovació si té visió, suport i lideratge», va aportar la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat. Altres dels indrets premiats foren Manresa, Sant Joan Despí, Granollers, Getafe, Burgos i Huelva.
Una de les principals cartes de presentació de la Red Innpulso és el fet de compartir vivències i iniciatives. Riesgo va comentar que els «espants» que provoca la incertesa mundial «se solucionen més feliçment i eficaç quan els solucionem amb una base de coneixement, d’innovació i en cooperació i col·laboració».
Per la seva banda, Núria Montserrat va posar en relleu la capacitat d’impulsar «polítiques pioneres» des dels termes municipals i la importància de «convertir reptes en oportunitats compartides». «Sou ciutats innovadores que s’alien per continuar demostrant que els municipis som motors de canvi i que la resiliència està present en la nostra gestió», va concloure Olga Morales, presidenta de la Red Innpulso i alcaldessa de Viladecans.