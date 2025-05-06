Reconeixement
L’INS d’Horticultura de Reus, finalista d’uns premis europeus sostenibles
El centre reusenc va dur a terme un projecte per transformar els residus alimentaris en recursos
El projecte De residus a recursos: innovació educativa per a la sostenibilitat, impulsat per l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus i coordinat per l’Agència de Residus de Catalunya, ha estat seleccionat com un dels tres finalistes en la categoria de centres educatius europeus en els EWWR 2024 Awards (Premis de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus).
S’ha valorat favorablement la «innovació pedagògica» en aplicar els principis de l’economia circular a la formació professional i «l’impacte en la comunitat educativa i local» de la iniciativa reusenca. El centre menciona que l’acció competia amb desenes d’altres propostes continentals i que ha sobresortit «per la seva capacitat de transformar residus en recursos útils mitjançant tècniques pràctiques i interdisciplinàries», evitant en el procés el malbaratament alimentari.
En concret, els estudiants del cicle de grau superior de Química i Salut Ambiental van desenvolupar sabons insecticides a partir d’olis de cuina reciclats, fertilitzants amb base de restes de fruita, cremes medicinals amb plantes locals i un joc d’aromes.
L’anunci dels guanyadors definitius es durà a terme el 12 de juny del 2025, de 15 a 17 hores, en una cerimònia que tindrà lloc a Leeuwaarden, Països Baixos. L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus competirà en la final amb l’Institut Escultor Juan de Villanueva (Siero, Espanya) i la Universitat Afyon Kocatepe (Afyonkarahisar, Turquia).