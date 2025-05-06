Solidaritat
La Cursa de les Dones de Reus aconsegueix una recaptació rècord amb 38.441,51 euros
La prova va reunir més de 200 persones que van sortir de la plaça Llibertat
Xifra rècord de recaptació en la 13a edició de la Cursa de les Dones de Reus que ha aconseguit recollir 38.441,51 euros gràcies a l’empenta del programa d’activitats prèvies a la cursa, anomenat Reus és Rosa, i a la participació de 200 dones més que que ho han fet possible amb la seva inscripció.
El vespreig amb una DJ, celebrat dissabte 3 al vespre a la tarda, amb la venda del got solidari va aconseguir recaptar 765 euros. Altres activitats que han contribuït han estat la promoció del dorsal 0 habilitat al web i a través de la xarxa de comerços del Tomb i la Unió de Botiguers de Reus.
Redacció
La xifra s’ha lliurat íntegrament a la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre i al Servei d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus perquè vagi destinada a donar suport al malalts oncològics i als seus familiars, afavorir la educació en qüestions relatives al càncer i fomentar el voluntariat, entre altres.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, ha valorat la contribució del programa solidari Reus és Rosa a l’esdeveniment i ha manifestat que «esperem consolidar en les properes cites aquest programa solidari per mobilitzar Reus en favor de la salut, la investigació i el suport a les persones afectades pel càncer».
La Cursa de les Dones és una de les activitats esportives i solidàries més populars a la ciutat de Reus. L’anterior edició, la del 2024 va aconseguir recaptar 33.864 euros i l’anterior, el 2023, 27.374 euros. Un xifra que es supera any rere any gràcies a la solidaritat no només de les participants sinó també de totes les persones que fan la seva donació a través del dorsal 0 i també enguany participant en els actes paral·lels.
Una cita especial
Com en els darrers anys, la cursa ha fet sortida i arribada a la plaça de La Llibertat i la distància a recórrer ha estat de 5km per l’habitual circuit de les edicions anteriors. La marea de color rosa ha gaudit d’un dia assolellat i d’una temperatura primaveral molt agradable. Les 3000 inscripcions adultes i les 250 destinades als nens i nenes es van exhaurir dies abans de l’esdeveniment, confirmant un any més una participació i implicació de la ciutadania reusenca de rècord.