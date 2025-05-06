Política
La CUP presenta al·legacions per aturar la nova estació de busos de Mas Iglesias
La formació ha presentat un recurs jurídic a l’Ajuntament de Reus i a la Generalitat de Catalunya perquè facin marxa enrere en la ubicació del projecte
La CUP de Reus ha fet un pas més per salvar el parc de Mas Iglesias. Els anticapitalistes han entrat instàncies prèvies d’al·legacions formals tant a l’Ajuntament de Reus - promotor del projecte- com a la Generalitat de Catalunya -com a ens competent- per aturar el projecte de la nova estació d'autobusos.
Els cupaires han utilitzat el recurs jurídic com a via per demostrar que la reordenació urbana i el desplegament dels nous equipaments a l’entorn del Carrilet, així com el desplegament de la nova estació de busos de Reus no són accions viables o compatibles amb la ciutat des de l’òptica de la mobilitat, de l’ambient, de la salut de les persones, del patrimoni i de la seguretat.
La regidora de la CUP, Mònica Pàmies, acompanyada per la Plataforma de Defensa del Parc Mas Iglesias, ha detallat els quatre eixos al·legats: primer, impactes en la mobilitat de la nova estació d’autobusos; segon, impactes ambientals i sobre la salut de la població ; tercer, impactes sobre el patrimoni cultural; quart, compatibilitat amb la seguretat de les persones, perquè s’ubica en un espai de perillositat del DUPROCIM i al costat de l’escola Eduard Toda i l’Institut Roseta Mauri, mateixa zona on es vol situar la nova EBM Ametller.
Els anticapitalistes van tenir accés al document de «Maqueta d’Avantprojecte» elaborat per COMAS-PONT ARQUITECTES, S.L.P. , on es pot apreciar l’àmbit territorial de la reordenació urbana així com la projecció de múltiples infraestructures, entre les quals es troben el nou edifici Belvedere, la nova estació de busos intermodal o el nou edifici Pèrgola, entre d’altres. El document els va permetre iniciar un recorregut legal a través de INSTA (advocats especialitzats serveis jurídics ambientals) amb el fi d’aturar el projecte impulsat per l’Ajuntament de Reus i salvar el Parc de Mas Iglesies, que enguany fa 25 anys. A més, la CUP s’ha personat com a part interessada en els expedients i procediments administratius vinculats a la reordenació urbana i nous equipaments a l’entorn del Carrilet, cosa que li permetrà poder tenir accés a la documentació i detall de com avança el projecte.
Reubicació del projecte
Els cupaires reclamen al govern local que «deixi d’actuar per interessos partidistes i escoltin a la ciutadania», tot recordant que el projecte ha suposat l’oposició dels veïns de la ciutat, tal com demostra la mobilització de la de Defensa del Parc Mas Iglesias que ja ha recollit més de 10.000 signatures per impulsar una consulta ciutadana sobre el projecte. «Han de deixar de fer de Reus una ciutat aparador i començar a pensar els projectes per a la gent i no com a obres faraòniques inútils», assenyala Pàmies.
En aquest sentit, la regidora cupaire ha indicat que la Generalitat, gràcies a la informació que s’ha fet arribar per part de l’organització, podria reconsiderar a través de serveis tècnics l’adequació d’utilitzar aquesta zona de titularitat pública per construir la nova estació d’autobusos. En aquest sentit Pàmies es mostra optimista de la possible rectificació per part del Govern de la Generalitat «és molt fàcil entendre que el projecte no té ni cap ni peus a nivell urbanístic, de seguretat ni ambiental».
La CUP proposa reubicar el projecte als afores de la ciutat, concretament al cantó oposat de l’avinguda Salou amb carrer Flix, cosa que es podria assolir amb una permuta entre solars i, per tant, no caldria augmentar el pressupost que ja contempla el projecte. Una ubicació que els independentistes consideren més adient tenint en compte que es tracta d’una estació que connecta autobusos interurbans, per tant, «és del tot innecessari que estiguin dins de la mateixa ciutat», i que es consolidaria complementant-ho amb busos urbans que connectin la ciutat «millorant així la connexió de la ciutat i evitant les molèsties a les veïnes a nivell de seguretat i convivència».