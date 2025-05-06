Cultura
El cicle Primavera al Cementiri, entre les millors activitats del ‘IX Concurso de Cementerios de España’
El Cementiri General de Reus ja va ser guardonat com a millor cementiri espanyol l’any 2024
El cicle Primavera al Cementiri General de Reus ha estat escollit com a finalista en la categoria de Millor Activitat de Portes Obertes del IX Concurso de Cementerios de España 2025 que organitza la Revista Adiós. Cal recordar que aquesta publicació ja va atorgar en el passat diverses distincions al Cementiri General de Reus, la més destacada de totes quan va ser guardonat com a Millor Cementiri de l’Estat Espanyol l’any 2024.
Un comitè d’experts ha fet una primera selecció de tres finalistes i, a partir d’ara s’ha obert un període de votació popular per escollir el guanyador. Aquesta votació estarà oberta fins al dia 4 de juny a través de la pàgina web www.revistaadios.es. En el cas del Cementiri General de Reus, el jurat d’experts ha avaluat la proposta reusenca com a finalista junt amb dues altres candidates de Cadis i Còrdoba. Del cicle Primavera de Reus, el jurat en destaca el seu «enfocament innovador i el seu èxit en la divulgació de la riquesa històrica i artística d’aquest espai funerari».
Des de la publicació també consideren que a través d’aquest cicle de Primavera, que enguany celebra la seva tercera edició, el Cementiri de Reus «ha aconseguit posicionar-se com a una proposta cultural destacada en el calendari local». «Amb activitats com ara conferències històriques, xerrades sobre rituals funeraris o concerts, aquest cicle ofereix una experiència enriquidora que uneix història, art i música en un context únic», afegeixen.
El cicle Primavera 2025
Enguany el cicle Primavera al Cementiri General de Reus suma la tercera edició d’un programa que, a poc a poc, ha guanyat en nombre d’activitats i amb varietat amb el pas dels anys. El cicle va començar el passat 1 d’abril amb una conferència històrica sobre La batalla de l’1 de març de 1838 entre liberals i carlins, que va anar a càrrec de Pilar Riera, del Centre d’Estudis Pere Virgili de Vilallonga del Camp. Va continuar amb una xerrada sobre arquitectura el 29 d’abril, a càrrec de l’arquitecte reusenc Anton Maria Pàmies, en què va parlar sobre els mausoleus del Cementiri General de Reus a través dels projectes que s’han conservat a l’Arxiu Municipal de Reus.
El cicle continua avui dimarts 6 de maig amb la tercera de les activitats programades, una xerrada Rituals funeraris: el cas de la societat catalana, a càrrec de Laia Merino, antropòloga i coordinadora del Crematori Municipal de Reus. El següent acte serà un diàleg amb la psicòloga i psicoterapeuta els Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Mar Pérez, el dimarts 27 de maig, per parlar sobre el dol. Seguit d’aquest, es durà a terme la sessió musical de Músiques al Bosquet, el dimarts 17 de juny. Enguany anirà a càrrec d’Anna Amigó, amb l’arpa, que presentarà l’obra El cançoner R-Evolucionat. I, per acabar, les visites diürnes al Cementiri, a càrrec de la gestora cultural Raquel Ferret, el diumenge 22 de juny.
Altres distincions
El Cementiri General de Reus ja ha estat reconegut en el passat amb destacats guardons en aquesta convocatòria estatal en passades edicions, com el reconeixement com a Millor Cementiri de l’Estat Espanyol de l’any passat. A més, també es van rebre distincions destacades en la categoria de Millor Monument funerari amb el Panteó General Prim, l’any 2022, o per les Fosses Històriques, l’any 2024.