Una marea rosa omple la Llibertat per reivindicar la figura de la dona
En el moment de la sortida ja s'havien recaptat 38.441,51 euros per a la lluita contra el càncer
Una marea rosa va desbordar ahir al matí la plaça de la Llibertat. La 13a edició de la Cursa de les Dones va morir d'èxit, amb 3.000 dones que van prendre la sortida a partir de les 11 hores per dur a terme un recorregut total de 5 kilòmetres.
L'ambient festiu era palès des del primer moment en una jornada que volia reivindicar un cop més el paper de la dona. A més, coincidint amb un dia molt especial; el 4 de maig, el Dia de la Mare. Tot i donar la sortida de manera puntual a les 11 hores, van fer falta més de sis minuts perquè totes les participants travessessin la línia de sortida.
Aquesta alta participació va acompanyar també el vessant solidari, ja que en el moment de la sortida ja s'havien recaptat 38.441,51 euros en benefici de la Lliga contra el Càncer i el Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, 5.000 més que l'any anterior.