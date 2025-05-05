Coneixement
El distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació permetrà veure Reus «amb una mirada nova»
Els reconeixements es lliuraran aquest migdia a firaReus Events a partir de les 12 hores
Reus serà reconeguda avui com a Ciutat de la Ciència i la Innovació. Serà un dels 22 nous municipis que rebran el distintiu i que s’integraran a la Red Innpulso per fomentar la investigació i el desenvolupament de projectes col·laboratius.
La capital del Baix Camp no només serà mereixedora de l’honor, sinó que, a més, firaReus ha estat l’escenari escollit per a l’acte institucional de lliurament dels guardons, que se celebrarà de 12 a 13.30 hores.
S’espera la participació de la presidenta de la Red Innpulso i alcaldessa de Viladecans, Olga Morales; la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat; i la secretària general d’Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, Teresa Riesgo.
La matemàtica Eva Miranda impartirà la conferència «inspiradora» de la jornada, amb una ponència titulada Ciència, creativitat i ciutats que imaginen, que s’estructurarà a través de tres «aventures científiques».
Reus ha estat valorada en la categoria de municipis de més de 100.000 habitants, al costat d’urbs com Alcorcón, Bilbao, Burgos, Getafe i Huelva. La candidatura presentada aglutina 69 projectes de caràcter innovador que responen a reptes com la transformació del sector primari, la captació i retenció de talent, l’accés a l’habitatge, la ciutat saludable, la mobilitat urbana sostenible, la transformació energètica, la participació ciutadana, l’organització i l’activitat econòmica. La inversió prevista pel grup Ajuntament és de gairebé 80 milions d’euros.
L’alcaldessa, Sandra Guaita, destaca que l’objectiu de tot plegat és «consolidar i impulsar la transformació de la ciutat, generar nous espais d’activitat econòmica i donar resposta a les necessitats ciutadanes de serveis públics innovadors i de qualitat». «La ciència i la tecnologia han d’estar al servei de les persones i transformar la vida de la ciutadania, així com generar noves oportunitats per a tothom», expressa.
Per la seva banda, el regidor en cap de l’àrea de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement, Josep Baiges, destaca que la distinció «ens ofereix l’oportunitat de veure Reus amb una mirada nova; una ciutat amb un excepcional patrimoni modernista, cultural, comercial i emprenedor, però també una ciutat de recerca, de tecnologia i d’innovació».
El fet de ser Ciutat de Ciència i Innovació permetrà a Reus incorporar-se a la Red Innpulso, que, amb els nous nomenaments, estarà integrada per 112 membres. Formar-ne part facilita compartir experiències i bones pràctiques en matèria d’innovació, així com participar en projectes col·laboratius en l’àmbit de la ciència i la investigació.
El reconeixement s’atorga a municipis que es distingeixen pel seu suport a la innovació, a través de les seves polítiques locals i el suport a infraestructures, institucions i empreses amb un fort component científic, tecnològic i modern. La capital del Baix Camp destaca per iniciatives com el Hub Foodtech & Nutrition o el RENATUReus.