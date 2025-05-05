Cultura
El Castell del Cambrer de Reus oferirà una mostra sobre Josep M. Baiges i Jansà
S'exposaran obres rellevants de l'artista com 'Omnipotència'
El Castell del Cambrer acollirà entre el 5 i el 10 de maig una exposició artística dedicada a Josep Maria Baiges i Jansà (Riudoms 1924 - Reus 1991). Un artista polièdric que va treballar múltiples disciplines, des del dibuix i la pintura fins a la decoració, el disseny, la composició musical i la interpretació. Aquesta mostra permetrà descobrir la versatilitat i genialitat de Josep Maria Baiges a través de diferents obres.
Entre les obres exposades destaca l’oli Omnipotència, una pintura que va generar una controvèrsia artística amb Salvador Dalí, per la seva gran coincidència amb el Sant Crist de la Creu, obra que l’artista de Cadaqués va realitzar anys després.
Aquesta pintura no havia estat exposada públicament des de l’any 1952, quan va formar part d’una mostra a la sala Fortuny del Centre de Lectura. L’exposició també introduirà al visitant en altres facetes de l’autor, com la creació i interpretació musical, ja que Baiges va ser un destacat vocalista d’orquestra, amb programa propi a Ràdio Reus, i notable compositor de sardanes.
La inauguració de l’exposició tindrà lloc avui a les 19.30 hores. El seu horari serà de 17.30 a 20.30 hores del 5 al 9 de maig. El 10 de maig l’horari serà de 10 a 14 hores i de 17.30 a 20.30 hores.