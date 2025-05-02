Diari Més

Successos

Un turisme bolca després de topar amb un vehicle estacionat a Reus

Els fets van passar dijous al vespre al carrer Astorga

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM.

Imatge d'arxiu d'una ambulància del SEM.

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un turisme que estava circulant pel carrer Astorga de Reus va patir un accident dijous al vespre. Els fets van passar a les 20.16 hores, quan el vehicle va perdre el control, per causes que es desconeixen, i va topar contra un turisme que estava estacionat al carrer. 

Com a conseqüència de la topada, el vehicle causant va quedar bolcat lateralment i el seu conductor va quedar atrapat mecànicament al seu interior. El cos de bombers va procedir a fer tasques d'excarceració fins a treure'l del vehicle. 

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va traslladar fins al lloc dels fets i va traslladar al conductor fins al Sant Joan de Reus per ferides en un dels braços. El seu pronòstic és lleu.

tracking