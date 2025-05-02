Successos
Un turisme bolca després de topar amb un vehicle estacionat a Reus
Els fets van passar dijous al vespre al carrer Astorga
Un turisme que estava circulant pel carrer Astorga de Reus va patir un accident dijous al vespre. Els fets van passar a les 20.16 hores, quan el vehicle va perdre el control, per causes que es desconeixen, i va topar contra un turisme que estava estacionat al carrer.
Com a conseqüència de la topada, el vehicle causant va quedar bolcat lateralment i el seu conductor va quedar atrapat mecànicament al seu interior. El cos de bombers va procedir a fer tasques d'excarceració fins a treure'l del vehicle.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va traslladar fins al lloc dels fets i va traslladar al conductor fins al Sant Joan de Reus per ferides en un dels braços. El seu pronòstic és lleu.