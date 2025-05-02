Societat
Reus adjudica la construcció dels refugis climàtics a quatre escoles de la ciutat
Es preveu la plantació de nombrosos arbres i arbustos per formar umbracles i pèrgoles vegetals
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa M. I. J Grusa SA el contracte d’obres de les intervencions de naturalització d’entorns escolars i refugis climàtics a les escoles General Prim, Pompeu Fabra, Marià Fortuny i Teresa Miquel. Els quatre projectes suposen la primera fase del Pla de Refugis Climàtics de Reus. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 1.027.643,31euros (IVA inclòs)
Les actuacions de naturalització tenen com a objectiu adaptar els patis al context climàtic d’augment de temperatures generant zones d'estada confortables a partir de solucions basades en la natura. A més de millorar el confort dels patis per a usos escolars, aquests espais naturalitzats es plantegen també per ser espais accessibles a tota la ciutadania en horari no escolar.
Les obres s’emmarquen en el RENATUReus. Els projectes dels refugis climàtics s’han elaborat amb la participació de les comunitats educatives de les quatre escoles. S’han organitzat trobades per posar en comú els objectius de les intervencions: fer els patis més confortables i adaptats al joc i alhora adequar-los per ser també espais d’aprenentatge, de manera que el procés de naturalització sigui una nova oportunitat educativa vinculada al coneixement de l’entorn. En alguns casos, les escoles ja havien fet reflexions prèvies, especialment des de criteris de sostenibilitat i sensibilització envers el medi ambient, que s’han integrat a les sessions de treball. També s’ha demanat a l’alumnat, a partir de l’explicació dels objectius, com volia que fos el seu pati i què li agradaria poder-hi fer tant en les estones de descans com en relació a les activitats a l’aula.
Així, es preveu la plantació de nombrosos arbres i arbustos, es construeixen umbracles i pèrgoles vegetals i se substitueix part del paviment dur per altres permeables i semipermeables per afavorir la creació d'un sòl viu, que permeti retenir l’aigua.