Societat
El primer mural amb realitat augmentada recorda als pioners industrials reusencs
L’obra commemorativa del 30è aniversari de Redessa amaga símbols identitaris de Reus
Redessa continua enguany amb la celebració del seu 30è aniversari i, per tal de donar a conèixer l’efemèride, han dut a terme diverses actuacions. Aquestes accions han tingut entre els seus objectius apropar encara més l’activitat i la tasca de l’empresa municipal dedicada a la promoció econòmica entre la ciutadania. Una de les actuacions més vistoses i que quedarà pel record és el mural commemoratiu que es va inaugurar a la façana lateral del Redessa Viver el passat mes de febrer.
«En el pla d’accions de l’aniversari, volíem que alguna d’aquestes activitats perduressin en el temps i tinguessin visibilitat a la ciutat. Així va sorgir la iniciativa de fer la pintura mural que decora el Viver», explica el regidor de Promoció Econòmica, Innovació i Coneixement de l’Ajuntament de Reus i conseller delegat de Redessa, Josep Baiges.
Un mural que, seguint l’ADN innovador que caracteritza a Redessa, no es limita a ser una obra artística qualsevol, tal com apunta Baiges: «A Redessa sempre ens agrada anar un pas més enllà. Vam pensar que la pintura havia d’estar vinculada a la nostra activitat, no només a escala conceptual, i per això vam incorporar la realitat augmentada».
D’aquesta manera, el mural del Viver ha esdevingut el primer mural que aplica realitat augmentada a la capital del Baix Camp, una fusió de les tècniques tradicionals i les noves tecnologies que permet descobrir alguns detalls de la història empresarial reusenca.
Per exemple, per aquelles persones que s’hi acostin i facin ús dels seus dispositius mòbils, podran veure símbols del patrimoni reusenc com la Prioral i referències a iniciatives industrials pioneres del passat de la ciutat i que van ocupar l’espai on avui s’ubica el Redessa Viver.
Entre elles, hi ha la Pensilvània, una de les primeres refineries de petroli de l’Estat, o la cèlebre empresa de rentadores Crolls, sense oblidar en cap moment productes clau de la ciutat com l’avellana, l’oli o el vermut. «El mural fa un recorregut des d’aquest passat fins a un present i futur on la innovació i la tecnologia són els eixos estratègics de la nostra activitat, treballant a favor del creixement econòmic, que repercuteix directament en el benestar de les persones», clou el conseller delegat de Redessa.