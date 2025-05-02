Mobilitat
La implantació de la ZBE a Reus anirà precedida per una campanya informativa de reunions i tríptics
Entrarà en vigor l'1 de desembre del 2025, si bé no afectarà els reusencs fins a finals del 2027
La Zona de Baixes Emissions (ZBE) s’implantarà de manera efectiva a Reus a partir de l’1 de desembre del 2025. Si bé les restriccions i les sancions als vehicles més contaminants —aquells que no disposen de cap distintiu ambiental— no afectaran els reusencs —o qui pagui l’impost de circulació a la ciutat— durant els primers dos anys, l’Ajuntament desplegarà els següents mesos una intensa campanya de comunicació per donar a conèixer entre la ciutadania què comporta la mesura i què haurà de tenir en compte.
Un portal web, un telèfon de contacte i una adreça electrònica específics, la convocatòria de sessions informatives, cartelleria a la via pública i un tríptic són algunes de les eines que emprarà per difondre la informació. Entre maig i juny, el consistori té previst organitzar un seguit de sessions informatives als centres cívics del municipi, obertes al conjunt de la ciutadania, per explicar de primera mà les restriccions, exempcions, autoritzacions i moratòries contemplades en la nova normativa referent a la mobilitat, així com per oferir l’oportunitat de preguntar directament qualsevol dubte que sorgeixi i respondre’l a l’instant. També es prepararà una jornada específica amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR).
En paral·lel, s’editarà un tríptic informatiu que presenta de manera resumida la informació sobre la ZBE, que s’entregarà per correu postal, i s’han habilitat un número de telèfon (977 010 068) i una adreça electrònica (zbe@reus.cat) per resoldre les qüestions que puguin plantejar-se sobre la implementació de la mesura. El servei telefònic estarà disponible els dies laborables en l’horari de 9 a 14 hores. A més, l’Oficina d’Atenció Ciutadana estarà disponible per a tramitar consultes.
Addicionalment, l’Ajuntament ha actualitzat el portal web mobilitat.reus.cat amb els detalls més recents sobre la ZBE, com l’àmbit d’actuació, els punts de control d’accés o el calendari d’implantació, i un apartat de preguntes freqüents (FAQS).
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, recorda que l’entrada en vigor de l’àrea d’accés restringit als vehicles més contaminants respon a un «mandat legal que estem obligats a complir com a ciutat de més de 50.000 habitants».
Això no obstant, destaca que la mesura persegueix els objectius de protegir la salut i lluitar contra el canvi climàtic. «Amb tot, volem enviar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania perquè ens hem esforçat a planificar una intensa campanya de comunicació i informació per donar a conèixer els canvis, i perquè l’adaptació sigui al més progressiva possible», conclou.
Una implantació per fases
La Zona de Baixes Emissions de Reus estarà activa en dies laborables, de dilluns a divendres, de 7 a 19 hores. Començarà a ser efectiva a partir de l’1 de desembre del 2025, si bé només afectarà d’inici els vehicles de no residents sense distintiu. Les restriccions s’ampliaran als mitjans de transport amb etiqueta B o sense etiqueta de residents a la ciutat a partir del 31 de desembre del 2027.
L’Ajuntament publicarà durant l’últim semestre de l’any el Registre Municipal de Vehicles, l’espai en què s’hauran d’inscriure els titulars per sol·licitar les autoritzacions que permeten accedir a la ZBE.
L’àmbit d’afectació de l’àrea restringida al trànsit serà de 2,68 quilòmetres quadrats (km2) i estarà delimitada per les avingudes dels Països Catalans, de Sant Bernat Calvó, del President Macià, de Marià Fortuny, de l’Onze de Setembre i del Comerç, així com per un tram del carrer del General Moragues. Es podrà circular lliurement per aquestes vies perimetrals, i cap a l’exterior dels límits del terme municipal.