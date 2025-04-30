Música
The Tyets, Els Catarres, Sidonie, Blaumut i Triquell, caps de cartell del Reus Music Festival
Els concerts seran els dies 29, 30 i 31 d'agost al Parc de la Festa
Els pròxims dies 29, 30 i 31 d'agost, el Parc de la Festa de Reus tornarà a ser l’escenari del Reus Music Festival, que celebra la seva segona edició amb un cartell espectacular i un format ampliat. El festival reunirà alguns dels artistes més destacats de l’escena catalana actual, com The Tyets, Els Catarres, Sidonie, Blaumut i Triquell, a més de noves propostes emergents i activitats complementàries per a tots els públics.
El Reus Music Festival es consolida com una cita cultural de referència a la ciutat, amb tres jornades plenes de música en directe, gastronomia i activitats pensades per gaudir en un entorn únic com és el Village del festival.
Una de les grans novetats d'aquesta edició arriba diumenge al migdia amb «Brasa & Foc», un autèntic i genuí festival amb les millors carns argentines combinat amb vermut i la rumba festiva de Muchacho i La Caleta.
El director del festival, Carles Gilibets, ha destacat que «estem molt contents de portar a Reus artistes com The Tyets, que presenten el seu nou disc Cafè pels més cafeteros, amb un directe que barreja energia, pop, electrònica i música urbana. També ens fa especial il·lusió comptar amb Triquell, una de les veus amb més projecció del panorama actual que està a punt de presentar nou disc i avançarà alguna nova cançó al RMF, el retorn amb el nou àlbum festiu d'Els Catarres».
El festival reforça també el seu compromís amb el talent local i la cultura de proximitat, amb un Village vibrant que acollirà food trucks, propostes gastronòmiques i activitats paral·leles, amb el vermut com a gran protagonista.
Les entrades ja estan a la venda a www.reusmusicfest.com, amb preus que van de 15 a 30 €, i abonaments dels tres dies per 50 €.
Horaris
Divendres, 29 d'agost, tindran lloc el concert dels guanyadors del concurs de bandes 2024 de La Casa de la Música; Andrea Grau; Roserona; Triquell (21h.); Els Catarres (22.30h.); i Dj Neus González.
La jornada de dissabte començarà amb l'actuació de Moranes; Sidonie (22h); Blaumut (23.45 h.); Dj David & Claudia; i Uri Guitart Dj. Finalment, diumenge serà el torn d'una jornada plena de vermut, asado argentí i rumba i les actuacions de Muchacho (13h.) i La Caleta (16h.).