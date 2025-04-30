Diari Més

Loteries

Reus reparteix el primer premi de la Loteria Nacional

L’estanc situat a la Riera Miró, 84 ha estat l’encarregat de repartir la sort amb 60.000 euros en cada dècim

Imatge del propietari de l’estanc de Reus que ha repartit diners.

Imatge del propietari de l’estanc de Reus que ha repartit diners.Cedida

Shaila Cid
Publicat per
Shaila CidRedactora

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Reus ha estat agraciada una vegada més amb la loteria. La capital del Baix Camp va repartir el primer premi de la Loteria Nacional en el sorteig de dissabte. L’estanc Reus 1 situat a la Riera Miró, 84 ha estat l’encarregat de repartir la sort. El número premiat va ser 24.286 i cada bitllet ha rebut un premi de 60.000 euros.

El número també es va repartir en Campohermoso, Argentona, Jerez de la Frontera, Villarrubia, Baio, Arguineguin, Almenar, Madrid, Carballiño, Cambados, O Grove, Pontevedra, Cinquè, Valmojado, Canals, Cullera i Paiporta.

tracking