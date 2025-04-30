Loteries
Reus reparteix el primer premi de la Loteria Nacional
L’estanc situat a la Riera Miró, 84 ha estat l’encarregat de repartir la sort amb 60.000 euros en cada dècim
Reus ha estat agraciada una vegada més amb la loteria. La capital del Baix Camp va repartir el primer premi de la Loteria Nacional en el sorteig de dissabte. L’estanc Reus 1 situat a la Riera Miró, 84 ha estat l’encarregat de repartir la sort. El número premiat va ser 24.286 i cada bitllet ha rebut un premi de 60.000 euros.
El número també es va repartir en Campohermoso, Argentona, Jerez de la Frontera, Villarrubia, Baio, Arguineguin, Almenar, Madrid, Carballiño, Cambados, O Grove, Pontevedra, Cinquè, Valmojado, Canals, Cullera i Paiporta.